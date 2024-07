Javier Milei invitó a Yuyito González al Teatro Colón

Escuchar

Tras su separación de Fátima Florez, el presidente Javier Milei podría estar apostando nuevamente al amor. Según trascendió en el día de ayer, el máximo mandatario acudirá hoy al Teatro Colón acompañado de una famosa exvedette, que es también conductora de televisión.

La noticia fue anunciada por el periodista de espectáculos Guido Zaffora en el programa Intrusos (América), donde se destacó la creciente cercanía entre Milei y quien sería su nueva conquista amorosa. El comunicador dejó entrever que la invitación por parte del líder libertario a la artista podría marcar un nuevo capítulo en su vida amorosa.

“Es una cita de una pareja súper polémica, súper conocidos los dos”, apuntó primero el panelista en el ciclo conducido por Flor de la V. Y detalló: “El fin de semana, el sábado, a las 12 del mediodía, para ser más exactos, le suena el teléfono a ella, una estrella de televisión. Él le dice: Te invito al Teatro Colón a ver Carmen, de Puccini’. Ella dice: ‘¿A qué hora?’. Y él responde: ‘Martes a las 8 de la noche’. Y ella dice: ‘Acepto’”.

A continuación, Zaffora despejó el misterio e hizo mención a quiénes se refería: “Estamos hablando de Javier Milei y Amalia “Yuyito” González”, contó, a la vez que dio cuenta de la aparente relación fluida que ambos vendrían manteniendo desde hace un tiempo. “Ellos siguen con todo, llamadito va, llamadito viene”, agregó.

Este paso en la relación del presidente con la exvedette podría tener un final romántico, según apuntó también la periodista María Isabel Sánchez en el programa radial Alguien tiene que decirlo (Mitre). “Milei, ¿vieron que anda coqueteando con Yuyito?, no voy a decir coqueteando... pero se está mensajeando, hasta dos veces por semana, y parece que la invitó a ir al Teatro Colón hoy. Hoy va Milei al Colón, por lo cual hay muchos que piensan que estaría apostando al amor y a una nueva cita”.

El mandatario ya había sido vinculado con Yuyito tras la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el pasado mayo en el Luna Park, acto al que ella acudió como invitada y en el que pudo saludar al presidente en su camarín. Ingresó al estadio por una puerta exclusiva y tuvo una de las mejores ubicaciones. Su asiento estaba al lado del de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y muy cerca de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y del ministro de Defensa, Luis Petri.

En ese momento, González habló con Pía Shaw para el programa A la Barbarossa (Telefe) y dio detalles de su presencia en el acto. “Me gustó la presentación del libro. Era un acto privado, no era estatal. La invitación me la gestioné yo. Empecé a ver qué contactos tenía. Tenía contactos de cuando lo invité a Milei a mi programa, hablé con ellos y me dijeron: ‘Me encargo’. No sé cómo hicieron la gestión, no tengo idea”. A su vez, relató que la pasaron a buscar “porque no daba” para ir sola: “Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomado conciencia de la dimensión del evento”. Asimismo, dijo que fue con una periodista amiga que la ayuda en los eventos: “Me sentaron en la primera fila, yo no tenía idea de dónde nos iban a sentar. Era todo un desborde, un millón de personas”.

Sandra Pettovello, Yuyito González y Victoria Villarruel, en la presentación del libro de Milei en el Luna Park

En noviembre, en plena campaña electoral, Milei visitó el programa Empezar el día (Ciudad Magazine), conducido por la exmodelo. Fue una charla distendida en la que no faltaron los elogios y piropos. “Sos fotogénico, pero más bonito en persona. Y bueno, se lo digo, qué tiene de malo”, destacó ella.

La anfitriona y su invitado hablaron de política, de la agenda diaria y hasta de moda. Incluso ella destacó su look. “Antes usaba solo trajes rayados de colores negros, grises oscuros o azul y después de bajar mucho de peso mi hermana (Karina Milei) me dijo: ‘Estoy aburridísima de las rayas esas que usás, parecés un mafioso’”, mencionaba el por entonces candidato.

LA NACION