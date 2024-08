Jenna Ortega borró su cuenta en Twitter tras recibir mensajes que la sexualizaban cuando tenía 14 años

Escuchar

El éxito de Merlina hizo de Jenna Ortega una popular actriz. La protagonista de la serie basada en la hija mayor de Los locos Addams convirtió a esa intérprete en una verdadera celebridad. Claro que ese rol no fue producto de la suerte, sino de un extenso trabajo en cine y televisión que Ortega comenzó cuando era muy pequeña. Pero en una reciente entrevista, contó cuál fue una de sus experiencias más desagradables cuando siendo una preadolescente se enfrentó a los comentarios inapropiados de hombres adultos y a la sexualización de su imagen.

Jenna Ortega como Merlina en la nueva serie de Netflix

En diálogo con The New York Times, Jenna Ortega contó el motivo por el que cerró su cuenta de Twitter cuando era adolescente y detalló: “Odio la Inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que se trata de una herramienta que puede ser utilizada para cosas increíbles. Creo que el otro día vi algo sobre la posibilidad de detectar un cáncer de mama cuatro años de su crecimiento. Eso es brillante. Mantengámonos ahí. ¿Y si me gustó tener 14 años y hacerme una cuenta en Twitter para que me manden contenido adulterado y pornográfico de mí siendo una niña? No, eso es terrorífico. Es despreciable, está mal”.

Jenna Ortega Instagram

De esa forma, la actriz explicó que recibió a través en redes sociales un mensaje directo proveniente de un seguidor, y expresó: “Era una foto de genitales masculinos, y ese fue el comienzo de todo lo que vino después. Yo tenía esa cuenta en Twitter, pero terminé borrándola hace dos o tres años, porque con el flujo de todo lo que significó la serie, aparecieron todas estas imágenes y fotos absurdas , y yo estaba en un estado de tanta confusión que simplemente la borré”.

Más adelante, Ortega concluyó: “Era muy desagradable, y me hizo sentir muy mal, muy incómoda. Y por eso borré la cuenta. Un día me desperté y pensé que no necesitaba más eso”. De ese modo, Ortega se despidió de la red que hoy se conoce como X, frente al abusivo uso de una porción de sus seguidores.

La nueva temporada de Merlina

Jenna Ortega regresará como "Merlina" en la segunda temporada para Netflix Netflix

Ya pasaron dos años desde el debut de Merlina en Netflix y, finalmente, este año se iniciarán las grabaciones para su esperada segunda temporada. Si bien no se compartió de manera oficial los detalles de lo que será esta entrega de la historia, se filtró información de la contratación de un actor muy conocido para un personaje nuevo: Steve Buscemi.

De acuerdo a “Variety”, el actor de 66 años se sumará al elenco de la temporada que comenzó a filmarse este año. “Los detalles exactos del personaje se mantienen en secreto, pero las fuentes dicen que Buscemi interpretará al nuevo director de la Academia Nevermore. Los representantes de Netflix y Buscemi no han querido hacer comentarios al respecto”, informó el medio especializado.

Steve Buscemi Evan Agostini - Invision

Merlina se estrenó en noviembre del 2022 en Netflix y actualmente está dentro de la lista de las diez series más vistas de la historia del servicio de streaming. Además, recibió 12 nominaciones a los premios Emmy y ganó 4 trofeos. Su segunda temporada fue confirmada en enero del 2023, con el teaser oficial. Sin embargo, la producción demoró su regreso debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood. Actualmente, no se tienen muchos detalles de lo que será su segunda temporada, solo se confirmó que la actriz Jenna Ortega retomará su rol de Merlina Addams. Se espera que la producción de la nueva temporada comience a fines de abril del 2024 en Irlanda.

Por su parte, Steve Buscemi es un actor muy reconocido en Hollywood. Fue nominado 8 veces a los premios Emmy y ganó el trofeo en 2016 por Park Bench with Steve Buscemi. Entre sus producciones más conocidas se destacan Reservoir Dogs, Fargo y comedias de Adam Sandler como Cabezas huecas (1994), El cantante de bodas (1998), Un papá genial (1999), Adultos (2010), entre otros. También fue parte de The Sopranos, producción en la que también fue director. En tiempos de redes sociales, se hicieron muy virales sus apariciones en 30 Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt.

LA NACION

Temas Jenna Ortega