Jennifer Aniston y un nuevo posteo en Instagram que hace reír a sus seguidores

Jennifer Aniston no tenía Instagram hasta hace una semana. En siete días ya acumula 15 millones y medio de seguidores, atentos a cada una de sus publicaciones. En su nuevo posteo, la actriz compartió dos imágenes del estilo "expectativa versus realidad", donde muestra el backstage de una sesión de fotos. La graciosa descripción que escribió hizo que muchos le festejaran su rápida adaptación a la red social.

Aniston no pudo elegir mejor su debut al abrir su cuenta de Instagram cuando decidió compartir una foto de todo el elenco de Friends reunido, algo que los fans de la sitcom pedían hace años. Sin embargo, la estrella se supera en cada posteo y continúa haciendo delirar a sus seguidores.

La actriz mostró cómo fue la sesión de fotos para la reciente portada que hizo para la edición especial Variety Power of Women, y apeló a la idea del antes y el después de la producción. "Solo soy una chica parada mientras me arreglan el cabello y el maquillaje: un estilista, un fotógrafo, un equipo de iluminación, máquina de viento, accesorios y una computadora; pidiéndoles que crean que me desperté así", escribió con humor debajo de las dos fotos.

En la primera de ellas, Aniston está parada con medias y sandalias, haciendo una mueca graciosa, mientras por un lado su estilista le hace una trenza en el pelo, y otra mujer le arregla las medias para que estén a la misma altura. En la segunda imagen muestra una captura de pantalla de la foto que finalmente fue tapa de la revista.

La famosa actriz compartió la edición anual de Variety con otras grandes figuras: Mariah Carey, Chaka Khan, Brie Larson y Dana Walden. Su look minimalista se centró en un suéter blanco largo, como se ve en las fotos que subió, y un sombrero de color crema que completaba su atuendo de "entrecasa".

"Nunca he visto a alguien empezar en Instagram más preparado. Es una clase magistral gloriosa. ¡La primera foto! ¡Qué entrada! Luego un #tbt, con tu foto de cuando eras una niña, ahora un 'Intagram vs realidad' con una descripción de película. ¡Wow!, simplemente es arte", comentó la presentadora de Entertainment Tonight Lauren Zima.

La estrella de Modern Family, Sarah Hyland también le expresó su admiración: "Ya dominaste Instagram y estoy aquí por eso, pendiente como todos". Mientras otro usuario escribió: "Vivo para tus publicaciones".