Jesica Cirio: del sufrimiento que superó a su actual relación con Martín Insaurralde

El paso del tiempo se puso del lado de Jesica Cirio : hoy, con su escandalosa separación de Martín Insaurralde en el pasado , la modelo y empresaria disfruta de su presente con su nuevo marido, Elías Piccirillo, con quien planea agrandar la familia. “Me encantaría”, aseguró. También contó que con el exfuncionario mantiene una buena relación y que hoy está “en paz”.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo en busca de un nuevo integrante para la familia ensamblada que conformaron

“¿Estás con ganas de agrandar la familia?”, le preguntó el movilero de Socios del espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en medio de un evento. “Me encantaría”, reaccionó Cirio de inmediato. “Re queremos. Este año fue un año de mucho laburo para mi pareja, y yo acompañando y estando con Chloe. Pero hace poquito ya tomamos la decisión. Es ya, ahora, así que cuando sea. Estamos en camino de la búsqueda” , confesó.

En relación con el plano profesional, Cirio contó que se tomó 2024 como un año sabático por primera vez en su vida. “Nunca lo hice. Desde los 11 años trabajo en tele, en publicidad, y nunca paré. Y este descubrí algo maravilloso porque siempre fui muy inquieta”, contó. Cirio compartió también cómo impactó el descanso laboral en su vida. “Este año logré tener paz, tengo mi tiempo para ir a entrenar, para estar con mi hija. Estoy mucho con ella. Disfruto la familia, la relación, lo acompaño mucho a él en su laburo y me gustó”, describió. “Estoy muy tranquila”.

Cuando le preguntaron sobre cómo quedó su relación con Martín Insaurralde, Cirio cambió el tono y brindó una respuesta más políticamente correcta. “Es el papá de la nena. Hoy ya pasó bastante tiempo. Poco a poco todo va sanando, todo va mejorando”, confesó. Sobre cómo la pasó cuando se desató el escándalo, Cirio reconoció que sufrió más “lo emocional que lo legal”. “Pero bueno, todo es tiempo y son cosas que se van resolviendo. Ya pasó. Son cosas que dejo atrás y hoy estoy disfrutando mucho. Hay paz y eso es lo que más buscamos”.

Por último, a Cirio le consultaron por Sofía Clerici, la mujer que fue vista en el yate de lujo con Insaurralde antes de su separación. “Di vuelta la página. La verdad es que disfruto mucho mi vida y soy una persona que siempre siguió por el mismo camino”, confió. “¿Te costó salir adelante?”, repreguntó el cronista. “Fue un año difícil, no estaba acostumbrada a tanto estrés mediático. Cuando estaba en el Bailando... vivía esas cosas, pero hacía muchos años que no vivía algo tan fuerte como lo que me pasó. Y sí, un poco me golpeó, por eso me quedé tranquila”, cerró.

Una boda íntima y exclusiva

Casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

El domingo 26 de mayo, luego de un año de romance, Jesica Cirio celebró su casamiento con Elías Piccirillo. La pareja dio el sí en una ceremonia por civil ante una jueza de paz y rodeada de su círculo más íntimo, entre 60 y 70 personas, que dijeron presente en el exclusivo Palacio Duhau. Entre los invitados más especiales se destacaron Chloe Insaurralde, la hija de seis años que Cirio comparte con el exintendente de Lomas de Zamora, y la hija adolescente del novio, de 16 años. El diseñador Marcelo Giacobbe fue el elegido para confeccionar el vestido de novia.

La propuesta

Una vez que oficializaron su unión, Jesica Cirio y Elías Piccirillo no evitaron mostrarse en las redes sociales instagram.com/jesicacirio

Cirio y Piccirillo se conocieron en un evento en las Cataratas del Iguazú y el flechazo fue inmediato: a los tres meses ya estaban conviviendo. Luego del cumpleaños de Cirio, la pareja se fue de vacaciones a Tulum, en la Riviera Maya. Posiblemente, ese viaje de ensueño funcionó como una suerte de previa de la luna de miel porque tras la celebración del cumpleaños, a solas y en la intimidad de su casa, el empresario le pidió matrimonio. Y aunque no hubo anillo, la respuesta de ella fue un rotundo “¡sí!”.

“Tenemos una relación hermosa. Somos súper compinches, nos levantamos y entrenamos juntos. Compartimos muchas charlas, me aconseja mucho, yo lo aconsejo a él. Creo que pasamos momentos muy lindos y lo más importante es que tenemos una relación sana, que creo que hoy en día es lo más difícil de tener”, sostuvo, enamorada, Cirio al hablar sobre su nuevo vínculo de pareja.

LA NACION

Temas Jésica Cirio