Jésica Cirio se sinceró sobre las dificultades de ser madre: “Es mucho laburo”

Jésica Cirio habló a corazón abierto sobre los desafíos que enfrentó desde que se convirtió en madre de Chloé, su hija de 3 años, fruto de su matrimonio con Martín Insaurralde. La conductora y modelo se sinceró sobre su experiencia en el mundo de la maternidad y reconoció: “Es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil”.

En diálogo con Polino auténtico (Radio Mitre) la modelo contó cómo fue la vuelta al jardín de infantes de su hija, después de un año sin presencialidad en las escuelas por la pandemia de coronavirus. “Creo que sufrí más yo que ella, pensé que me iba a hacer un escándalo en la puerta, pero me dijo ‘chau’ y se fue; se quedó hasta al final sin problema”, contó.

“Estoy muy contenta que empezó el jardín, a pesar de que no puedo organizarme por los protocolos que hay que cumplir”, reconoció. Cabe recordar que la semana pasada Cirio regresó a su rol en La Peña de Morfi (Telefe) como conductora los domingos, y este cambio en su agenda se combinó con el regreso a las aulas de su hija.

“No me bancaría trabajar todos los días”, comentó, y aseguró que está agradecida por poder pasar el resto de la semana junto a su pequeña. Durante la cuarentena la modelo se sintió más unida que nunca a Chloé, y aclaró que no le resulta fácil volver a la rutina: “Es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil”.

En tono de humorada confesó que su especialidad culinaria es la palta pisada con tomates cherry, y que el cocinero de la casa sin dudas es su marido. Sobre el final reveló que, aunque a veces le resulte difícil organizar los días de escuela, su hija tiene muy buen carácter: “Se porta bastante bien, por ahora nunca me hizo un escándalo como hacía yo cuando era chiquita”.

LA NACION