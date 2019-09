Jimena Barón celebró la llegada de la primavera con una foto en ropa interior

La cantante de "La cobra" se mostró muy sensual en las redes Crédito: Instagram j mena

En las últimas horas, Jimena Barón volvió a incendiar las redes -más precisamente Instagram- con dos posteos muy sugerentes que compartió con sus 6 millones de seguidores.

La cantante de "La cobra" celebró la llegada de la primavera en ropa interior, y aseguró que le gusta mucho la estación porque le permite disfrutar de la desnudez. "Tengo un hoyuelo en un lugar bastante extraño. Ah, ¡esa no la sabías! Buscalo. Feliz primavera wachines (no saben lo feliz que está mi desnudez con esta estación del año)", escribió la artista en la red social.

Por otro lado, la estrella pop posó en ropa interior roja en otra imagen, donde deslizó un mensaje que muchos interpretaron como un "palito" para su ex, Mauro Caiazza.

"Tengo novedades pa' flipar. Ya estoy ready pa' partirte al medio a ver si te da el aire a vos, papi", escribió la cantante del flamante hit "Dos corazones". Recordemos que Barón conoció al bailarín en 2018 en la pista de "Bailando por un sueño", y recientemente anunció mediante un video los motivos de su separación.

"La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible. No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito. Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la m... que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos", explicaba Jimena.