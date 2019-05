Jimena Barón contó que Daniel Osvaldo la obligó a borrarse un tatuaje

La actriz dio más detalles sobre su vínculo con el padre de su hijo Momo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 11:21

A pesar de que la relación con Daniel Osvaldo concluyó y no precisamente en los mejores términos, Jimena Barón continúa dando detalles de cómo fue su vínculo con el padre de su hijo Morrison. Ahora, la cantante de "La cobra" contó que el jugador de fútbol, cuando estaban de novios, la obligó a taparse un tatuaje que ella se había hecho en honor a una pareja anterior.

En una entrevista con el youtuber Martín Cirio, Jimena dijo que el tatuaje se lo hizo para reconquistar a aquél novio que casualmente se llamaba igual que su padre: Jorge. "Me lo hice para que me perdone en un segundo, y si no pasaba me quedaba y era el nombre de mi viejo. Me perdonó y después lo dejé yo, pero hoy en día es el nombre de mi papá, que murió, así que quedó todo como muy simbólico", contó.

Sin embargo, después de un tiempo, Osvaldo la obligó a tapárselo: "Tuve una pareja bastante toxiquita que me lo hizo tapar. Antes de irme a Europa me dijo 'vas a tener que hacer esto'. ¿Te das cuenta, no? Ya estaba todo muy claro, no tendría que haber ido", confesó. "Aparte él (por Osvaldo) tenía como sesenta, tenía una enciclopedia tatuada. Él tenía ochenta y cuatro nombres, ¿por qué yo me tapé el mío? ¡Pero era el nombre de mí papá!", exclamó, arrepentida.

La entrevista se ubicó en el primer puesto de las tendencias de YouTube mientras que Jimena continúa generando repercusión con "La cobra", que ya tiene más de 14 millones de reproducciones.