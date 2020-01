Jimena Barón se descompuso en el escenairo, pero dijo que "era parte del show"

Al final del show, Jimena Barón preocupó a todos 00:12

"¡Humor a la vida siempre! ¡Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme", escribió Jimena Barón en su cuenta de Instagram, tras su caída durante un show en Entre Ríos. "Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) y fue increíble la energía y la cantidad de gente", añadió en una publicación en la que se la ve recostada en un sillón. Sin embargo, la intérprete de " La Cobra", ahora se sinceró sobre lo que realmente ocurrió durante el espectáculo.

En sus historias de Instagram, Barón relató cómo se sintió cuando terminó su recital en la provincia del litoral. "Cuando terminó la presentación, me descompuse en el camarín", contó. Sin embargo, desdramatizó lo ocurrido: "No me desmayé, es una parte del show", aclaró.

"Cuando terminó el show hice cinco pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba. Mi presión era inexistente casi", dijo Barón a sus seguidores. "¿Venimos trabajando demasiado? Si. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Si. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente. Voy a descansar unos días y bajar un cambio así vuelvo al ruedo fuerte, sana y salva", sostuvo.