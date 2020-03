Jimena Barón y Dani Osvaldo festejaron juntos el cumpleaños de Momo

El hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo cumplió seis años y lo celebraron en familia

Jimena Barón y Daniel Osvaldo volvieron a sonreír juntos. Esta vez en el cumpleaños de su hijo Momo. El pequeño, que gracias al Instagram de su madre tiene casi reality show de su vida, cumplió seis años y se lo festejaron con mucho amor.

Entre sorpresas, salidas a comer y celebración con amiguitos, el hijo de la cantante y el futbolista vivió un día muy especial, que por supuesto quedó plasmado en redes sociales. Con temática de Harry Potter, la celebración giró en torno al famoso mago.

Mientras Jimena estuvo emocionada durante toda la jornada y finalizó el día compartiendo postales de ella sola junto a Momo, Dani Osvaldo subió una foto de los tres.

"Tu felicidad es la nuestra hijo. Te amamos", escribió Osvaldo junto a un corazón. Jimena dejó su paso por el post con simple Me gusta.

Jimena , en sus redes, no mostró indicio de la presencia de su expareja en el festejo. Se dedicó a escribir mensajes cargadísimos de cariño para su hijo y con los que emocionó a sus casi seis millones de seguidores.

"Que me saquen todo, que todo desaparezca pero que me quedes vos, no necesito más nada, eso siento desde que naciste. V erte cumplir años es un privilegio y un honor que me concedieron de arriba y yo jamás podré pedir mas nada, solo agradecer", escribió en medio de una larga y sentida "carta virtual" a Morrison.