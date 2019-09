Jimena Barón se despachó contra los que juzgan su vida en las redes

Jimena Barón se cansó de que opinen sobre su vida personal Crédito: Instagram: Jimena Barón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 16:13

Jimena Barón se despachó contra los seguidores que opinan negativamente sobre su separación de Mauro Caiazza, su carrera y el modo en el que cría a Momo, el hijo que tuvo con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Cansada de los comentarios muchas veces antipáticos que encuentra en las redes sociales, la cantante de La cobra recurrió a Twitter para dejar un contundente mensaje.

"Entiendo que les joda a varios lo que me está pasando pero estoy atravesando un momento laboral increíble. Nadie se separa por trabajo, al menos no yo. Mi hijo está joya, somos muy felices y aprovechamos mucho el tiempo juntos", detalló.

Y añadió: "Con respecto a los comentarios que intentan ser denigrantes preguntándose cuánto faltará para que esté con otro, ya conocen mi apetito sexual, así que calculo que falta re poco".

Sobre el final, pidió que "no intenten señalar eso como una flaqueza". "No se gasten, no sean giles. Vayan a vivir sus vidas", concluyó.

imena Baron anuncio que se separó de Mauro Caiazza. 03:51

Video

El viernes, Jimena anunció que se separó de Mauro Caiazza. La cantante y el bailarín se enamoraron el año pasado cuando él fue su compañero de baile en Showmatch y vivieron un amor exhibido en las redes, la misma vía por la que la actriz anunció la ruptura.

A través de las historias de Instagram, Barón compartió videos en los que anunció la separación. "La realidad es que yo estoy sola de nuevo. Es una decisión que tomamos con Mauro. Para mí son unos días especiales. Estoy sensible", dijo.

"No hay ningún detalle porque son cosas de la pareja, son cosas íntimas. Hay amor, respeto y cariño infinito", agregó, y explicó la razón de su video: "Es raro no hacerlos parte de esto, frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente hay un desencuentro por tiempos, hay mucho laburo para los dos".

La actriz y cantante finalizó con un pedido a sus seguidores: "Estoy bastante sensible, si pueden evitar los comentario de mierda. Prefiero contarlo yo y que no se digan huevadas".