Jimena Barón y su apasionado festejo frente a un gol de Lionel Messi Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Jimena Barón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 08:41

Jimena Barón no tiene filtro a la hora de expresarse, algo que muchos seguidores de redes sociales agradecen, aunque a veces también critican. Esta vez, la cantante, quien se encuentra en España por una entrega de premios, fue a ver al Barcelona y se dejó llevar por la pasión futbolera.

Desde varios videos que ella misma subió a su cuenta de Instagram registró algunos de los goles que hizo el equipo de Lionel Messi contra el Real Valladolid, que terminó perdiendo 5 a 1 frente al Barza. "¡Vamos Messi!", se la escucha decir a la cantante, entre otros gritos un poco más efusivos y algunas malas palabras. "Qué mal habla la mina que grabó los goles", escribió en uno de los posteos a modo de broma.

Barón está en España porque ha sido nominada como "mejor artista de Latinoamérica sur" en los MTV Europa y está acompañada por su manager Lucas Birén. En otras divertidas imágenes que subió a sus historias se ve que ambos comparten un sándwich bastante grande mientras él la desafía a comerlo en cámara.

imena Barón y sus apasionados festejos frente a los goles de Lionel Messi - Fuente: IG @baronjimena 00:43

Video

La nominación de Barón a los MTV EMA

Barón ha sido nominada a los premios MTV EMA Sevilla 2019 que se entregarán el 3 de noviembre. Desde sus redes sociales, la artista había informado muy emocionada la noticia.

"Estoy nominada a los MTV Europe Music Awards, lo sé hace un tiempo, no me dejaban contarlo. Vino mi equipo a contármelo a casa, quedé en shock y esa noche lloré mucho. Son los premios MTV Europa... o sea... yo acabo de empezar a cantar y estoy nominada como mejor artista sur, con artistas grosos y estoy nominada", había dicho.

Además, como los ganadores son votados también por la gente, Barón les pidió ayuda a sus fans y volvió a expresar su sorpresa y felicidad: "Como artista independiente no lo puedo creer, me estuve aguantando la noticia un tiempo largo y estoy muy muy feliz. Y haber llegado hasta acá sola, me es muy emocionante así que no puedo creer lo que está pasando, pero es verdad". Barón está nominada junto a Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu y Paulo Londra.