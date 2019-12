Jimena Barón y su emotivo mensaje a quien la cuidó de pequeña y hoy cuida a su hijo Momo Crédito: Instagram

Jimena Barón hizo esta semana un emotivo posteo en su cuenta de Instagram dedicado a la mujer que la cuidaba durante su niñez y quien hoy por hoy cumple la misma función con Momo, su hijo.

"Mari me cuida desde mis 5 años, me hizo las trenzas y colitas, me llevó al colegio, me buscó, me cocinó, me retó, vio mil películas conmigo, nos tomamos mil bondis y subtes, y me llevó a pasear por todos lados, incluso en los días que tenía libres", empezó a contar la artista junto a una foto de ella y Mari.

"Hoy que soy mamá (...), la sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo, y valoro todo mucho más, muchísimo más", escribió para luego explicar que la mujer la ayudó mucho en un momento de su vida en el que "estaba muy sola" y había retomado la actuación. Así, hace referencia a cuando se había separado de Daniel Osvaldo, padre de Momo, y comenzaba a grabar la tira Esperanza mía, junto a Lali Espósito.

Aunque entre tantas palabras bellas, aprovechó para hacerle un divertido descargo. Jimena contó que en algún momento Mari había dejado de trabajar para su familia y que "su abandono por 200 pesos" fue algo que tuvo que superar. "La perdoné, pero no perdí la memoria", bromeó.

"No es obvio tener a Mari, es un regalo que me dio la vida", escribió y destacó: "Mari se tatuó el nombre de mi hijo. Mari lo lleva de paseo en sus días libres. Mari durante las vacaciones lo extraña y me pide venir a verlo. Mari no es la niñera de mi hijo ni lo cuida cuando yo estoy ocupada, ella es parte de la familia y lo cría conmigo. Espero que quienes tengan a alguien así en su vida la traten como se merece, el lugar que ocupan es inmenso e impagable".

Por otra parte, habló de cómo se relaciona día a día con Mari: "A veces voy a algunas casas y veo esos disfraces que les ponen a las chicas que trabajan ahí, o veo que las hacen comer solas encerradas en la cocina y no puedo creerlo. Yo no podría hacer nada de lo que hago si ella no estuviera, y no es una frase linda, es la absoluta verdad".

Para cerrar, le dedicó más dulces palabras: "Admiro tu capacidad de amar y cuidar, sos una de las personas más buenas que conozco. Te queremos con el alma @monatrinidadlopez, y como te dije de chiquita en una carta, siempre voy a estar para vos como vos estás para nosotros".