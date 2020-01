Jimena Barón suspendió dos shows en la costa: "No voy a hacer guita con Villa Gesell de luto" Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 08:11

Jimena Barón tiene opiniones fuertes y al parecer es consecuente con ellas. Así fue como decidió suspender dos shows que debía dar en Villa Gesell tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años golpeado brutalmente por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en esa ciudad balnearia.

"Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil p.... Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. #JusticiaParaFernando", escribió desde sus redes sociales.

Barón debía presentarse hoy en el mismo boliche en el que comenzó a ocurrir la pelea que llevó a que 10 jóvenes de entre 18 y 20 años mataran a golpes a Báez Sosa. Anoche una joven que trabaja en ese boliche y que fue testigo del brutal asesinato aseguró que los dueños del lugar abrieron al día siguiente como si nada hubiese ocurrido.

"Me dan vergüenza, lo único que les importa es la plata. Lo mataron [a Fernando] y a las 10 horas abrieron el boliche. Trajeron un famoso para que cante y poder llenarlo. No fueron capaces de acercarse a la familia", dijo Tatiana a TN.

Por otra parte, Virginia, la joven de 17 años que practicó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en el cuerpo de Fernando mientras esperaban la ambulancia que tardó media hora, afirmó que la capacidad del boliche estaba desbordada.

"[Le Brique] Estaba muy lleno, hubo varias peleas más adentro. Yo me fui porque no se podía caminar. No pude distinguir cuál fue la pelea que involucró a Fernando mientras estuve adentro, pero afuera sí vi cómo se la agarraron con él", dijo Virgina al ciclo +Info en LN+.

El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un "fuerte traumatismo de cráneo". Por el asesinato de Fernando hay 11 jóvenes arrestados, todos ellos de entre 18 y 21 años.

Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Alejo Milanesi, Enzo Comelli, Juan Pedro Guarino, Ciro Pertossi, Blas Sinalli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Pablo Ventura están acusados de homicidio agravado. De los detenidos solo accedió a declarar Ventura, quien aseguró haber estado en Zárate la noche del crimen.