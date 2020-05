Jimmy Fallon y The Roots cantaron un clásico de Queen con instrumentos caseros

Jimmy Fallon hizo una nueva entrega de sus videos musicales en cuarentena con un clásico de Queen Crédito: Captura de video

Jimmy Fallon está muy activo en el mundo virtual durante la cuarentena , y sorprende a sus seguidores con distintas entregas musicales. Al igual que en ocasiones anteriores, su sello son los instrumentos musicales caseros y cuenta con invitados estrella para interpretar los clásicos que más le gustan: ésta vez lo acompañó The Roots a la distancia y cantaron juntos " Under Pressure ", de Queen .

Fallon elligió a The Roots porque la banda de rap alternativo suele acompañarlo en vivo durante su programa, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, y dado el contexto de pandemia de coronavirus , el conductor hace su talkshow desde su casa. Recordemos que no es la primera vez que el famoso presentador realiza este tipo de videos musicales: hace un mes cantó junto a Sting "Don't stand so close to me" , otro de sus clásicos preferidos de The Police .

Jimmy Fallon y The Roots cantaron "Under Pressure" con instrumentos caseros - Fuente: YouTube 02:15

Video

En el video se pueden apreciar distintos objetos que se convierten en apoyos musicales para esta ocasión: desde sartenes y una tostadora hasta vasos con agua. Gracias a sus creativas técnicas logran sonidos que imitan a la perfección la melodía del hit de la icónica banda de Freddie Mercury con el cantante David Bowie .

Esta vez quien pone la voz principal es Brendon Urie , el cantante de Panic! at the Disco y ferviente admirador de Queen . Fallon se pone en la piel de Bowie para hacer sus participaciones, y juntos interpretan el pegadizo tema musical. El presentador televisivo compartió el resultado en su Instagram y superó el millón y medio de likes , mientras que en YouTube también alcanzó un abultado número: 400.000 reproducciones.