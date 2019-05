Joaquín Furriel contó que estuvo "a un milímetro" de quedarse cuadripléjico

Joaquín Furriel sufrió el accidente en 2015, meses antes de padecer un ACV Fuente: LA NACION

Antes de sufrir un ACV en 2015, un accidente doméstico pudo haber cambiado para siempre la vida de Joaquín Furriel . El actor fue uno de los invitados de ayer a la mesa de Podemos Hablar y dejó asombrados a todos con su relato.

Sobre ese episodio, el intérprete comentó: "Es cierto que el accidente cerebro vascular que tuve me dejó muy vulnerable, por el miedo. Y fui muy negador. Pero mi primer miedo fuerte fue que ese año me fracturé la espalda y estuve a un milímetro de quedar comprometido seriamente con mi cuerpo en la médula", contó.

El actor relató que estuvo a punto de quedar postrado en una cama tras este acontecimiento, el cual paradójicamente sufrió unos pocos meses antes del ACV. "Jugando con mi hija me caí y me rompí la espalda. Fui caminando como podía, me sacaron una placa en la clínica, me pusieron en una silla de ruedas y me hicieron todo tipo de estudios y terminé internado. Después de darme un clonazepam, me dijeron que podía quedar cuadripléjico".

Entonces, le advirtieron que debía permanecer inmovilizado. "Me dijeron: 'No te podés mover porque tu vértebra se acható, se puso triangular y está a un milímetro de que puedas quedarte cuadripléjico", continuó su relato. Así fue que, tal como recordo, surante seis meses, se tuvo que "matar con la rehabilitación".

El protagonista de El hijo comentó que, a partir de ese momento, decidió cumplir sus sueños pendientes y centrarse en lo que realmente deseaba. "Viajé a Disney con mi hija, me fui con mis amigos a San Martín de los Andes y con mi pareja en ese momento nos fuimos a tres ciudades de Europa a las que yo quería ir. Cuando volví, en el avión, me agarró el ACV. Fue como una lección sobre la lección", concluyó.