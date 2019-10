Joaquin Phoenix sufrió un choque en Los Ángeles

El actor de Guasón protagonizó un incidente que tuvo leves consecuencias Crédito: Agencias

A Joaquin Phoenix, el hombre que está en boca de todos por su aclamado protagónico en Guasón, le costará retomar su viejo perfil bajo. Como prueba, cuando el martes sufrió un choque leve, los medios no tardaron en difundir la noticia.

Según el portal TMZ, Phoenix estaba manejando por las calles de Los Ángeles cuando, al hacer una maniobra, impactó contra una camioneta del Departamento de Bomberos. El accidente no dejó heridos: solo un golpe en el parachoques del vehículo de Joaquin.

De manera inmediata, el actor contactó a los paradémicos y les explicó lo que había sucedido: creyó tener espacio para hacer una maniobra más amplia y por eso se produjo el choque. Por protocolo, se llamó a la policía, se intercambiaron números de seguro y se esbozó un informe de lo que había acontecido, porque la camioneta es propiedad de la ciudad.

De acuerdo a la información divulgada por TMZ, la policía comunicó que Phoenix fue muy cordial y que no recibió ninguna multa.

Mientras tanto, el actor sigue disfrutando el éxito de Guasón. La película dirigida por Todd Phillips se transformó en el film estrenado en octubre con más entradas vendidas en la historia del cine. En nuestro país, por otro lado, fue el más visto de su primer fin de semana con 475 mil espectadores, y pisa cada vez más fuerte para la temporada Oscar 2020, donde seguramente el actor sea nominado.

Recientemente, en un homenaje que le hicieron a Phoenix en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor recordó cómo su hermano River lo ayudó a no bajar los brazos ante los vaivenes de la actuación. Gracias a sus consejos, Joaquin retomó su vocación tras un impasse de seis años luego del film Parenthood, y lo hizo como partenaire de Nicole Kidman en la comedia negra Todo por un sueño, de Gus Van Sant.

"Cuando tenía 15 o 16, mi hermano River vino a casa después de trabajar con una copia en VHS de una película llamada Toro Salvaje. Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente, me despertó y me hizo verla de nuevo, y luego me dijo: 'Vas a volver a actuar, eso es lo que vas a hacer'", rememoró Joaquin. "No me lo pidió, me lo dijo, y por eso le debo todo, porque la actuación me ha dado una vida increíble", concluyó.