Joaquin Phoenix y el video viral en el que expresaría su decepción por el final de Guasón 2: “Es horrible”

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de videos argumentando que Joaquin Phoenix no habría quedado contento con el final de Guasón 2: Folie à Deux, luego de que se viralizaran unos videos de él en la presentación del film en Cannes, en donde pareciera quejarse acerca de las decisiones tomadas por el director Todd Phillips.

En las imágenes, se puede ver como el actor deja de aplaudir durante la ovación de pie de 11 minutos para dirigirse a su coprotagonista, Lady Gaga. Algunos usuarios de X, trataron de descifrar qué decía la estrella en ese momento. “Es horrible”, expresa según aquellos que analizaron detenidamente el video. La cantante, tratando de ser más complaciente, le dice que ella no piensa lo mismo .

#JoaquinPhoenix no pudo resistirse y le dijo a #LadyGaga sobre lo que pensaba acerca de #Joker 2 enfrente de todos 😥

¿Estás de acuerdo con el?

“Podría haber sido diferente”, le retruca él, mientras que Gaga, entre risas y tratando de parecer alegre, le consulta si realmente piensa eso. “Sí, el final es horrible”, habría dicho contundente el actor . Acto seguido, el protagonista de la película se da media vuelta para saludar al director, Todd Phillips. Luego de este cruce de palabras, el actor dejó la sala, retirándose antes de que termine la ovación.

El descontento de Phoenix vendría por una decisión del director del film. Según lo que se especuló, Phillips habría hecho que el actor grabe tres finales distintos para evitar filtraciones. Sin embargo, el final que se utilizó finalmente no fue el que Phoenix y Phillips habrían pactado, lo que habría provocado su malestar durante la premiere.

La secuela de Guasón, la cual costó 200 millones de dólares, mezcla elementos musicales con drama judicial. El largometraje ha recibido críticas dispares, mientras se alaba la actuación de Phoenix y Gaga, también hay quienes se mostraron muy críticos con el guion y la dirección. En su primera semana en salas, Guasón 2: Folie à Deux cosechó una decepcionante recaudación de 40 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas: ese número marca menos de la mitad de los 96,2 millones conseguidos por su predecesora, y bastante por debajo de los 70 millones que pensaba recaudar Warner Bros.

“ Es una de las secuelas más bajas que se recuerdan de una importante película de franquicia basada en un cómic ”, escribió el director editorial de Deadline, un medio especializado en la industria de Hollywood.

La relación de Gaga y Phoenix en el set

Días atrás, en una charla mano a mano con LA NACIÓN, los protagonistas de la película hablaron sobre como fue su relación dentro del set de grabación. “La química entre los personajes es muy intensa, pero con Joaquin nunca ensayamos una escena”, reveló Gaga.

Gaga y Phoenix, en el rodaje de la película de Todd Phillips Warner Bros

“Hay actores que todos conocemos, famosos, grandes, y luego hay gente como Lady Gaga que trasciende la fama, trasciende la actuación, es diferente a todo. Y uno pensaría que eso conlleva muchas complicaciones, como un equipo de cien personas de seguridad y todo eso; pero lo que me sorprendió fue lo sencilla que es cuando está ahí para ser actriz, no para subirse al escenario del Madison Square Garden”, la halagaba Phoenix.

Si bien al comienzo el actor estaba intimidado por la impronta de su compañera de elenco, con el tiempo y al conocerla más pudo relajarse. “Pensé: ‘estoy trabajando con una de las artistas discográficas más exitosas de los últimos 25 años’, y fue un poco abrumador. Obviamente, me sentí muy incómodo al principio, como si fuera a rendir un examen. Pero resulta que ella es muy cálida, comprensiva y considerada. Formamos una verdadera alianza y sentí que tenía a alguien que me acompañaba y me ayudaba a superar mis dudas ”, aseguró, agregando que si bien le daba miedo cantar con ella, terminó haciéndolo sin problemas.

