Jorge Lanata continúa con su recuperación y su familia se prepara para tomar una importante decisión: “Está hablando”

Van a cumplirse cinco meses desde que Jorge Lanata tuviera que ser internado de urgencia, luego de que se descompensara durante un estudio médico de rutina. Y, pese a que su estado tuvo muchos altibajos, en estos días las noticias son muy alentadoras para su familia. De hecho, en las próximas horas estaría listo para abandonar el Hospital Italiano y seguir adelante con su recuperación en una clínica especializada.

“ Está mejor, está hablando. Obviamente que está medio perdido y confundido por momentos, pero está bien ”, le confirmo su hija mayor, Bárbara, a LA NACIÓN. “Lo sientan un rato todas las mañanas. Esta semana van a empezar a evaluar el traslado”, sumó la productora radial, dando cuenta de que el conductor de PPT se encuentra estabilizado y en condiciones de dar un paso más en su camino hacia la rehabilitación.

Bárbara explicó que, por el momento, se barajan tres opciones para el traslado de su padre: que regrese a la clínica Santa Catalina -donde había sido derivado a mediados de septiembre, antes de que una neumonía lo obligara a regresar al Italiano-, o que sea derivado a CIAREC o a Fleni, otras dos instituciones dedicadas a neurorrehabilitación de pacientes. “ Lo que se hace es citar a las tres para que lo evalúen y vean si lo pueden atender. Y luego decidiremos entre las que digan que pueden llevar adelante el tratamiento ”, indicó. A partir de una presentación judicial, tanto Bárbara como su hermana Lola tienen la potestad de tomar decisiones acerca de la salud del periodista, algo que en un comienzo solo estaba en manos de la actual esposa de Lanata, Elba Marcovecchio.

Bárbara Lanata dio precisiones acerca de la salud de su padre

Sin partes médicos oficiales desde mediados de octubre, las novedades acerca de la salud de Lanata han sido difundidas por su círculo cercano . Así, tras las cuatro intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido para tratar una isquemia intestinal, se supo que en los últimos días le pudieron retirar una de las vías con que se alimentaba y ahora, únicamente lo hace por vía nasogástrica. Además, el periodista pasa más tiempo despierto durante el día y en contacto con su entorno. Recibe más visitas, que le hablan, y él reacciona a esa interacción; también se le colocó una válvula fonatoria que le permitió comenzar a vocalizar.

En conflicto

“Está mejor, así que estamos esperando cuando los médicos nos digan para reiniciar la rehabilitación”, había dicho Marcovecchio el martes pasado, cuando le tocó enfrentarse con los cronistas que todos los días aguardan las novedades sobre la salud del conductor de Lanata sin filtro. “Se dice que habló, que se enteró un poco lo que está pasando afuera y que dijo ‘qué lío’. ¿Eso es cierto?”, quiso saber el enviado de Socios Del Espectáculo, en referencia al conflicto que la abogada mantiene con las hijas del periodista. “Jorge habla, pero que sepa lo que pasa afuera, me extraña. No sé. Yo a veces pienso que se habla mucho desde el cariño”, analizó.

“Se dijo que dijo ‘qué lío´ por el conflicto tuyo con sus hijas. ¿Eso es mentira?”, insistió otra de las periodistas, esta vez la de Telefe. “No te podría decir que es mentira porque tendría que haber estado presente para decirlo. Lo que sí te digo es que, por lo menos de mi parte, no. Jorge no tiene que saber nada de lo que pasa afuera. Él tiene que recuperarse ”, sentenció. “Lo único que Jorge necesita es amor, oración y compañía”, intentó cerrar el tema.

“Yo estoy muy esperanzada. La oración de la gente hace mucho y los médicos, los enfermeros… El cariño que le dan los enfermeros y los kinesiólogos es fantástico. Así que bueno”, explicó cuando le preguntaron cómo está Lanata.

Las palabras de Marcovecchio tuvieron lugar luego de que trascendiera que el periodista y conductor pasa tiempo despierto y conectado con su entorno.

Desde que Lanata se encuentra internado, se volvieron evidentes las diferencias entre su actual esposa y sus hijas. Hace dos semanas, minutos después de que se supiera que los médicos habían determinado bajar paulatinamente su sedación, su hija Bárbara brindó una entrevista en la que se refirió al conflicto que mantienen ella y su hermana Lola con Marcovecchio.

En las cercanías del Hospital Italiano, la joven fue abordada por Oliver Quiroz, cronista del ciclo televisivo A la tarde (América TV). “Estoy bien... Cansada porque cualquiera que tiene un familiar internado sabe que es agotador física y emocionalmente, pero contenta porque las cirugías salieron bien”, indicó la productora radial. “ Nosotras nunca hablamos de plata. Nosotras cuestionamos actos . Actos en determinados momentos de la internación. No cuestiones de plata. No hay temas económicos. Para mí, que se quede con todo ”, indicó Bárbara en un momento de la charla, en relación a la mujer de su papá.

“T odo esto empezó por falta de comunicación familiar. Si hubiese habido una comunicación más fluida desde el principio, no hubiese pasado . Y cuestionamos actos en ciertos momentos de la internación de mi papá que no estuvieron buenos. Y además, cosas como la lista; que mi mamá no pudiera entrar”, aclaró luego.

Con respecto a la relación que mantiene desde el comienzo con la esposa de su padre, la productora señaló: “Tuve muy poca relación. Yo no vivo con mi papá. Ya estoy grande; entonces, lo veía los fines de semana. Almorzábamos juntos, solos, porque ella no venía. Lola tuvo un poco más de relación porque es chica y pasa la mitad de la semana en la casa de mi papá”, repasó.

