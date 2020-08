Jorge Lanata cruzó a Marley por el rating: "Ahora que pierde, no dice nada"

Jorge Lanata lo cruzó a Marley Fuente: Archivo

Hace tiempo que Jorge Lanata compite con Marley en la franja nocturna televisiva de los domingos. En esa disputa sobre el rating, ambos tuvieron declaraciones encontradas y tras conocerse los números favorables para el periodista, no dudó en recordárselo al animador.

"¿A quién elegís para ganarle un juicio? ¿A Viviana Canosa, Luis Ventura o a Marley?", le consultó Jimena Grandinetti durante una entrevista realizada en el flamante ciclo "Mujeres" (Canal 13, 14.30 hs.). "No, no tengo problemas con ninguno. Me da igual", respondió el conductor de "PPT" (Canal 13, domingos 22hs.).

Soledad Silveyra, otras de las conductoras, entonces consultó: "¿A Marley? ¿Marley te hizo un juicio?". Si bien la actriz no mencionó el tema, hacía alusión a que la figura de Telefé es con el único que el periodista no tuvo problemas, juicios, ni amenazas legales. Lanata, consecuentemente, precisó: "Marley no me hizo un juicio". No obstante, el analista político aprovechó la ocasión para chincanear al conductor de "Por el Mundo" (Domingos, Telefé, 22hs.).

"Marley en un momento hablaba de mí cuando me ganaba en el rating, y ahora que pierde no dice nada", opinó sobre Marley, quien anteriormente lo había criticado por mencionar a su pequeño hijo Mirko en sus monólogos y, por lo tanto, exponerlo tanto en la TV, como en las redes sociales.

Según IBOPE, el ciclo conducido por Jorge Lanata alcanzó un rating de 12.5 puntos, contra los 8,7 del programa de Marley.