Jorge Rial le contestó en duros términos a Alfredo Casero

Esta mañana Alfredo Casero estuvo como invitado en el piso de Los Ángeles de la mañana y disparó fuerte contra el conductor de Intrusos, a quién acuso de "operador político":"Hay programas de chimentos que persiguen a los actores, luego a las figuras y ahora se meten en la política y operan como lo hace Rial. Lo vi decir barbaridades, a mí me hizo mucho daño y ahora es un dandy desde que se casó", fueron los dichos del humorista en el programa de Ángel de Brito.

Frente a esto la respuesta de Jorge Rial no se hizo esperar y, si bien primero contestó en Twitter, luego se refirió a los dichos del capocómico ni bien comenzó su programa: "Me dijeron que Casero había hablado de mí. No le voy a contestar (...). ¿Por qué? Porque es un deforestado mental, por lo tanto a deforestados mentales no les contesto", respondió sin filtro.

De todas maneras, su postura de no contestarle al humorista duró poco, ya que segundos después el periodista arremetió enfurecido: "Habría que preguntarle a él: '¿Quién sos vos?... ¿Él que no llena teatros? ¿Él que se fue a España y tuvo que volver porque no tenía laburo? ¿El que defiende a este Gobierno y fue cómplice de esta crisis porque fue uno de los que mintió en todos los medios de comunicación?'".