Jorge Rial: "Mi vieja me demostraba el amor desde la violencia"

Jorge Rial estuvo en el programa PH Podemos Hablar y, en su faceta más íntima, habló de su niñez y de la particular relación que mantuvo con su madre. "Mis viejos eran campesinos: uno tenía tercer grado, el otro primero o segundo, y mi vieja me demostraba el amor desde la violencia. Lo cuento hoy así porque en terapia logré reconciliarme con ella, pero su amor era desde la violencia. Yo tampoco era un pibe muy tranquilo que digamos", narró.

Ante la sorpresa del resto de los invitados en la mesa, entre ellos Joaquín Furriel, Natalie Weber y Martina Guzmán, el conductor también contó que en una ocasión tuvo que ser hospitalizado por una agresión recibida por parte de su madre. "Estuve internado por violencia. Mi vieja, en una cena, agarró un sachet de lavandina, me lo tiró, me entró y me tuvieron que internar. La pude perdonar después de que murió, con mucho laburo de terapia. Me di cuenta de que era su manera de amarme y de que me amó; me doy cuenta por cómo soy yo con la gente que quiero. Entonces, hay una raíz buena ahí", opinó.

El conductor también recordó tiempos del pasado, como una solitaria navidad que vivió tras separarse de su primera mujer o las dificultades que tuvo que enfrentar por ciertos problemas de salud. Sin embargo, afirmó que hoy se encuentra "feliz" y disfrutando de una mejor relación con sus hijas. "Me arrepiento de no haber sido feliz antes de los 57", se lamentó.

El asalto que sufrió en el velatorio de la madre de Luis Ventura

Esta semana, Rial logró sentar en el piso de Intrusos, en distintos horarios, a dos viejos rivales, Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff, y puso sobre la mesa las asperezas que llevaron al distanciamiento entre ambos luego de los años compartidos en CQC.

Anoche, el conductor de Podemos Hablar tuvo su revancha. Kusnetzoff lo puso en una encrucijada al preguntarle por su vínculo con quien en otros tiempos fue su compañero, Luis Ventura . "Me hiciste hablar el otro día con Mario, me hiciste amigar con 'El pelado' (López)... Ahora, vos: ¿estás para amigarte con Ventura?", le preguntó Andy.

"No estoy peleado técnicamente con Ventura. Estamos alejados, pero no peleados. Lo que pasa a veces es que cuando te separás y la vida te va separando, es muy difícil reencontrarte, porque las vidas... Él hizo una, yo hice otra. Nos encontramos muy seguido en la puerta del canal y nos abrazamos, pero no sé si sería igual la cosa", respondió Rial.

A lo largo del programa, el conductor de Intrusos habló de varios temas relativos a su intimidad y compartió angustiosas experiencias que tuvo que atravesar. Cuando en la ronda de preguntas, Andy quiso saber quiénes habían sufrido algún tipo de robo, Rial fue uno de los que dio un paso al frente e hizo mención a una situación que habría tenido lugar justamente en un marco inesperado, casualmente en el funeral de la madre de Luis Ventura.

"El año pasado me robaron en Palermo y salió en todos lados, pero la más jodida fue cuando muere la madre de Ventura. Yo voy al velorio, en Lanús, estábamos al lado del cajón, veo que hay un kilombo bárbaro y viene un tipo directamente que me dice: ¿vos sos Rial, no? Y le digo: 'sí'... Y me pone el chumbo acá (contra el pecho)", recordó el periodista. Luego, continuó: "Me dice: dame todo, dame todo o te gatillo, te mato acá. Yo le dije: 'Quedate tranquilo' y saqué la billetera y se la dí. Y salió corriendo".

"¿Pero nadie te vio? ¿Estabas solo?", preguntó Kusnetzoff. "Fue todo muy rápido y nadie se dio cuenta. Menos mal, porque Ventura es grandote y el hermano también... Fue todo al lado del cajón. Fue todo tan rápido que los que estaban al lado mío no reaccionaron, gracias a Dios, porque yo saqué la billetera y se fue. Eso fue lo peor que me pasó", contó el Intruso.

