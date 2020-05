Jorge Rial criticó a Susana Giménez por su viaje a Uruguay

27 de mayo de 2020 • 14:57

En el comienzo de Intrusos , por América, Jorge Rial tuvo palabras muy duras para con Susana Giménez , quien el pasado sábado viajó a Punta del Este . "En 40 años a Susana Giménez no se le ocurrió pedir la residencia uruguaya. Se le ocurre ahora. Le agarró un ataque de amor por Uruguay. Para poder viajar, lo único que tuvo que hacer es iniciar el trámite de residencia, llevar los papeles al consulado, se los recibieron y listo. Con eso pudo irse. Esto se llama estrategia para rajarse. Yo creí que era el amor incondicional hacia los uruguayos. Pero no", disparó Rial.

Luego, el conductor mostró detalles del vuelo privado de Baires Fly, que salió de Buenos Aires y aterrizó en el aeropuerto de Carrasco, Montevideo. "Traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay. Porque se fue con el hermano (Patricio Giménez Aubert). ¿De qué labura el hermano?", se preguntó el conductor del ciclo de América. "Es cantante", le respondieron sus colegas. "Y después hablás de vagos, Susana", sonrió Rial y mostró una entrevista de la televisión uruguaya con Jorge Larragaña, ministro del Interior de Uruguay, quien contó que hace unas semanas le negaron el ingreso a Uruguay a Susana porque le faltaban unos papeles. "Recién entonces Susana pidió la residencia".

"Lo que hizo Susana es legal, quiero decirlo: no rompió ninguna ley. Pero no es lo mismo que decir que está bien porque estas decisiones molestan, no hay empatía con el resto de la gente que la está pasando mal. Porque podés irte del país, lo que no podés es volver. Así que se va a tener que quedar hasta que se abran las fronteras", advirtió Rial. Luego, el conductor comentó que Giménez está enojada con Telefe y que por esa razón no salió anoche por dicha señal. En cambio, la diva eligió otras señales como el canal de noticias TN. "No quiere a Verónica Lozano ni a Lizy Tagliani en el canal; entonces, para ella, dar notas a otros canales es una especie de castigo", sumó Rial.

Ahora, Susana, que pertenece al grupo de riesgo con sus 76 años, disfruta de su mansión llamada Rincón del Indio, junto a su hermano Patricio y sus perros, incluida la pequeña Rita, a quien también llevó.

Los embates de Rial no concluyeron ahí. "Decir lo que se piensa no es decir la verdad, Susana. Porque ella le tiene miedo al comunismo pero ya no quiere pagar más impuestos. Y sigue insistiendo con que nos vamos a parecer a Venezuela . Susana, acá no hay falta de huevos, quiero aclararte. Decís que no querés hablar de política pero lo hacés y militaste por el macrismo y está bien, porque coincidís con ellos. Y a Nicolás Wiñazki le pusieron a Susana que se va a Uruguay y él no puede visitar a su sobrina recién nacida que vive a uno o dos kilómetros".

Por último, Rial recordó cuando la conductora se vio envuelta en la compra trucha de un auto de alta gama. "En ese momento, Susana era muy amiga del entonces presidente, Carlos Menem. Estaba desesperada y ya cercada, llamó a Carlos. El auto estaba en la casa de Ovidio García, que era su productor. Y Carlos le dijo que tirara el auto al río, en vez de decirle que se presentara ante la Justicia y diera la cara. Ella no lo tiró al río, pero lo metió en un granero".