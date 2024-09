Juan Minujín junto a Angelina Jolie, en el estreno de Sin Sangre en Toronto

Escuchar

En el Festival Internacional de Cine de Toronto, Juan Minujín ayer posó en la alfombra roja nada más y nada menos que con Angelina Jolie , directora de Sin Sangre, el nuevo largometraje que protagoniza el argentino.

Fiel a su estilo, ella lució un vestido negro sin mangas ceñido al cuerpo y guantes del mismo color que le llegaban hasta los codos. Por su parte, él optó por un traje color champagne y camisa blanca. Ambos sonrieron ante los cientos de fotógrafos que estaban esperándolos y dejaron entrever la complicidad que tienen, entre risas y abrazos.

Juan Minujín y Angelina Jolie en la premiere de Sin Sangre Robin Marchant - Getty Images North America

Además de Minujín, en el thriller también actúan Salma Hayek, los mexicanos Demián Bichir y Andrés Delgado, el argentino Alfredo Herrera y el italiano Simón Rizzoni.

El largometraje, que fue rodado en Roma, es un drama bélico italiano-estadounidense basado en la novela Sin Sangre de Alessandro Baricco, la cual fue publicada en 2003. La historia gira en torno a Nina (Hayek), quien sobrevivió a una guerra solo para descubrir que su trauma será el alimento de su venganza años después. La película cuenta la historia de una niña que presencia la matanza de su padre y de su hermano y, tiempo después, consigue dar con el único de los asesinos que sigue con vida.

Durante su paso por la alfombra roja, el argentino se mostró muy cómplice con Jolie GEOFF ROBINS - AFP

Una producción “secreta”

En octubre de 2022, durante una charla con Catalina Dlugi, Minujín había contado un poco sobre lo que fue trabajar con Jolie, confirmando que había sido parte del proyecto, el cual se grabó en secreto. “Todavía no puedo decir demasiado, pero efectivamente se trata de una película que se llama Sin sangre, basada en la novela de Alessandro Baricco. La dirige Angelina Jolie y se filmó una parte en Roma y otra en Apulia. Los protagonistas son Salma Hayek y Demián Bichir“, indicó.

“Mi personaje ahí es muy, muy lindo. Lo único que puedo decir es que fue una experiencia superextraordinaria. Cuando pueda contar y mostrar el material, lo voy a hacer; pero la verdad, para decirlo en pocas palabras: fue una experiencia sumamente interesante. Angelina es una directora extraordinaria , y se nota que tiene mucho background“, agregó.

"Angelina es una directora extraordinaria, y se nota que tiene mucho background“, había dicho Minujín hace dos años Monica Schipper/EveryStory2024 - Getty Images North America

“A diferencia de una situación en la que uno se puede cruzar con alguien como ella, como una entrega de premios, por ejemplo, en este caso ayudó mucho que estábamos muy metidos en el trabajo. Estábamos en un set de filmación. Por eso, más allá del primer impacto porque es una persona que uno tiene muy, muy vista de muchas películas, la verdad es que al toque se dio una dinámica de mucha colaboración”, dijo sobre cómo fue romper la barrera de trabajar con una megaestrella de Hollywood.

Y sumó: “ Es una directora muy sensible con los actores. Se nota que tiene mucha experiencia como actriz y la sabe usar también en este rol. Y, además, tiene una mirada muy inteligente sobre lo que quiere contar, una gran capacidad de trabajo y una humildad muy grande, también“.

Minujín mantuvo en secreto durante varios meses este proyecto, que finalmente vio la luz Monica Schipper/EveryStory2024 - Getty Images North America

Durante esa entrevista, también contó que no tuvo el placer de rodar con Hayek. “Con Salma no tuve escenas. Nuestros personajes están en momentos distintos. Ella y Bichir son actores extraordinarios y todo el equipo es de una escala que es muy linda. Es interesante trabajar en Hollywood cada tanto porque te da una noción de una escala distinta”, había afirmado entonces. Y aclarado luego: “No es mejor ni peor. Es una escala distinta”.

“A veces, al final del día, cuando llegaba al hotel y había tenido un buen día, me sentía muy contento de estar participando de este proyecto. Me tocaron escenas muy lindas, pero también muy difíciles y en inglés, que no deja de ser un desafío muy grande”, había recordado.

