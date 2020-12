Juana Viale y un look que provocó que su novio la piropeara en vivo

Juana Viale y un look que provocó que su novio le dijera un piropo en vivo Crédito: Instagram

La presentación del look de Juana Viale en cada emisión de La noche de Mirtha, se convirtió en uno de los momentos más esperados del programa. Como cada sábado, la actriz ingresó al estudio cantando y bailando alegremente, dispuesta a mostrar el vestuario elegido para la jornada.

Con mucha energía y palpitando fin de año, el equipo de producción aplaudió con fuerza a la conductora, pero entre los gritos de euforia que resonaban detrás de cámaras, fue uno el que captó la atención de Juana. "Diosa", se escuchó decir con voz masculina. "Ese es Agus", dijo sonriendo tímidamente y haciendo referencia a su novio, Agustín Goldenhorn.

"¿Cómo están todos desde sus casas?", continuó como si nada pasara. "Acá queda poco gente. Ya me voy retirando de este lugar, nos vamos a ir todos de vacaciones", agregó, cuando faltan tan solo dos semanas para el último programa del 2020.

Mientras seguía dando vueltas y haciendo volar la pollera del atuendo elegido para la noche, Viale se dispuso a contarle al público lo que llevaba puesto. "Acá tengo este 'lookazo' que me hizo el señor Gino Bogani, que es un top y un short de encaje amarillo y bermellón, con sobrefalda escocesa albies".

"También tengo unos aros de oro y brillante que se llaman micro pavé, porque tienen el brillante micro, debe ser por eso, y unas pulseras de oro y brillantes muy lindas", agregó sobre las joyas de Jean Pierre diseñadas por Flo Boskis Stad. "Y sumamos unos anillos de citrinos y brillantes". El look lo completaba un peinado recogido realizado por Cristian Sepúlveda y el maquillaje de Mauricio Catarain.

Antes de presentar a sus invitados, Juana hizo referencia a la decoración del estudio. "No se si se dieron cuenta que ya tenemos la decoración navideña. Acá está el arbolito y hay que escribirle la cartita a Papá Noel. Vamos a ver cómo se portaron todos en casa ¿Hicieron los deberes? Veremos, veremos...", bromeó mirando a la cámara y riéndose. "Papá Noel este año está en cuarentena así que no esperen nada. Eso es lo mejor para ser felices, no esperar nada", cerró, sarcástica.

Una vez sentada en la mesa, la conductora volvió a agradecerle a la producción por los aplausos que le brindaron. "Gracias, muchas gracias ¿Qué voy a hacer cuando no estén? ¡Qué horror! Los voy a extrañar, no se que voy a hacer cuando vuelva mi abuela", reconoció.

