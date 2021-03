Jujuy Jiménez contó que conoció a su abuelo cuando se estaba muriendo

Sofía “Jujuy” Jiménez vivió en el seno de su familia una historia dramática. Su abuela materna fue víctima de un femicidio a manos de su propio esposo y abuelo de la modelo y conductora, episodio que esta última volvió a recordar públicamente en una entrevista.

En diálogo con Catalina Dlugi, Jiménez contó que luego de que su abuelo asesinara violentamente a su pareja, a su mamá la criaron sus tías. Y reveló lo difícil que fue para ella referirse a lo ocurrido. “A partir de contarlo en 2018 hubo un antes y un después, y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de lo bien que nos hizo hablarlo a toda la familia, a las mujeres de la casa, porque de alguna manera nos estamos animando nosotras mismas a tocar el tema internamente. No se hablaba, todos sabíamos de ello pero no se profundizaba”, recalcó.

En el mismo sentido, la modelo explicó que por pedido de su madre fue a ver a su abuelo por primera vez cuando él se estaba muriendo. “Él ya falleció y cuando estaba pasándola mal antes de morir, fuimos a despedirlo, porque mi mamá nos pidió. Hoy entiendo que más allá de todo, no le quedó un sentimiento de bronca con su papá”, reveló.

Jujuy Jiménez ha expresado en más de una ocasión su admiración por su madre. “Mi ídola es mi vieja. Ella pasó por situaciones muy duras y me ha enseñado que en la vida, más allá de cualquier cosa, hay que salir adelante siempre con una sonrisa”, expresó la conductora.

LA NACION