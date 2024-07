Julia Zenko volvió a la mesa de Mirtha Legrand luego de un viejo conflicto que disparó Federico Luppi: “No hace falta explicar nada”

Escuchar

Luego de 14 años, Julia Zenko volvió a sentarse en La Mesa de Mirtha Legrand. La cantante y la célebre conductora dejaron las diferencias atrás, disfrutaron de la charla y el reencuentro y minimizaron el viejo conflicto que incluyó a la figura de Federico Luppi y que las separó durante tanto tiempo. “Tantos años que no vine a tu mesa… no hace falta explicar nada”, aseguró la artista.

“Julita, ¿cuánto hace que no venías?”, la encaró Legrand apenas comenzó el programa. “Explicame por qué no venías”, agregó con picardía. “Ay, socorrooooo”, reaccionó Zenko, y desplegó una amplia sonrisa. “No, no. Hacelo fácil”, intentó ayudarla la conductora. “Tengo tantas fotos de tus mesas. Yo vine un montón de veces. Después bueno, la vida hizo…”, intentó Zenko encontrar las palabras correctas, pero de nuevo Mirtha la sacó del lugar incómodo. “La vida nos fue llevando por caminos distintos”, aclaró, y avanzó en la charla.

Legrand explicó en ese momento que el reencuentro en realidad tuvo lugar el lunes pasado en un evento que se llevó a cabo en el Teatro Colón. Allí Zenko interpretó dos canciones junto a Lito Vitale y la diva se emocionó hasta las lágrimas. “¡Qué canción maravillosa! Qué linda artista que sos. Pasan los años y seguís cantando maravillosamente bien…”, la elogió una vez que terminó de cantar “Honrar la vida”.

“Fue hermoso”, confesó Zenko sobre ese encuentro, y le agradeció la invitación a ser parte de su mesa, de la que también participaron el periodista Luis Novaresio, la diputada del Pro María Eugenia Vidal y su marido, el periodista deportivo Quique Sacco. “Lo que ocurrió ese día fue algo mágico. Sabemos, tantos años que yo no vine a tu mesa. No hace falta explicar nada. Y en ese momento, cuando yo estaba cantando y nos miramos…”. “Yo me emocioné hasta las lágrimas”, interrumpió Mirtha. “Yo también”, coincidió Zenko. “Algo pasó, y lo agradezco un montón. Dejando de lado cualquier otro tema, lo importante es la conexión amorosa que uno puede crear a través de la música con otra persona”, cerró la cantante. “Te agradezco mucho”, devolvió Legrand. “De paso cantás que es una maravilla, Julia. Tenés una voz preciosa”, completó.

El motivo del distanciamiento

Todo comenzó a crujir entre Legrand y Zenko por un cruce de agresiones verbales entre la conductora y el actor Federico Luppi a fines del 2010. Fue el actor quien tiró la primera piedra: durante su visita al programa Consentidas, en Uruguay, el actor fustigó a la conductora cuando le solicitaron que la definiera. “No sé qué es lo que irrita más de Mirtha... si su profunda y extensa ignorancia o su alma reaccionaria, totalmente pobre”, expresó.

Fiel a su estilo, Mirtha no se quedó callada y devolvió la gentileza en su programa: luego de considerar que las expresiones estaban “fuera de lugar”, remarcó: “Lo más curioso de todo es que emplea los mismos términos que empleó el jefe de Gabinete cuando se refirió a mí. Dijo que era ignorante y pobre de espíritu. No soy ni una cosa ni la otra, Federico Luppi”, respondió enojada la diva.

“A mí me sorprende que este gobierno promocione que gente de este ambiente hable mal de sus colegas, me parece de muy mal gusto. ¿Lo sabrá la señora Presidenta? Si lo sabe, tome cartas en el asunto”, sostuvo aquel entonces en relación a Cristina Fernández de Kirchner. “Termine el Gobierno con esto. Es muy feo lo que están haciendo. No se habla mal de la gente porque decís que no te gusta algo que haya dicho la Presidenta o que una acción de gobierno no te cae bien. Esto hace a la democracia, si no ¿qué es esto, una dictadura? ¿Es una dictadura? La gente no es tonta, en el momento de votar se van a acordar”, advirtió.

Luego de escuchar las palabras de Mirtha, tanto Julia Zenko como Marilina Ross avisaron que no irían al programa que en ese momento salía al aire por la pantalla de América, al que estaban invitadas. Las dos mujeres no volvieron a hablar hasta ahora: cuando Zenko volvió a los almuerzos, en el año 2022, fue Juana Viale la anfitriona de la velada.

