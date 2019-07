La Primera Dama asistió al teatro para ver la obra protagonizada por Nicolás Cabré, Laurita Fernández y Martín Seefeld

Nicolás Cabré y Laurita Fernández tuvieron una especial visita anoche en su Departamento de soltero. La Primera Dama, Juliana Awada , asistió al Teatro Lola Membrives para ver la comedia que protagoniza la pareja junto a Martín Seefeld y que dirige Daniel Veronese.

La Primera Dama asistió al teatro con un chaleco símil piel y de negro

La esposa del presidente Mauricio Macri subió al escenario invitada por los actores y todos posaron sonrientes para las cámaras.

Recordemos que este fin de semana, invitado al programa PH: Podemos Hablar, Seefeld habló sobre su amistad con Mauricio Macri y dijo: "Soy amigo personal del Presidente desde hace 35 años o más, cuando todavía no era político. Nos conocimos por la vida, por el deporte y forjamos una enorme amistad (...) Igual, esa enorme amistad no me impide decirle lo que pienso, lo que siento".

La Primera Dama disfrutó de la función del lunes de Departamento de soltero