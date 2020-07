Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 00:02

El drama que atraviesa el mundo artísitico es doble. Por un lado, las restricciones que se han impuesto a raíz de la pandemia cercenaron los ya de por sí, exiguos ingresos que percibían la mayor parte de los actores y actrices argentinos. Un éxito no alcanza para vivir sin trabajar demasiado tiempo, mientras que los que ostentan una carrera sostenida son minoría.

Si a lo anterior se suma la pelea del gremio para que las plataformas se igualen a los canales tradicionales a la hora del pago de derechos, se entiende el enojo con el que Julieta Díaz se refirió al tema en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live .

"Con las plataformas la forma de mirar tele cambió y me parece que eso complica un poco también cómo nos acomodamos -analizó la actriz-. Cada vez tenemos menos ficción. Antes había tres o cuatro novelas por canal y ahora menos ".

Claro que es difícil cuando los hábitos de consumo de la gente cambiaron, la protagonista de Pequeña Victoria lo tiene claro, y por eso esbozó una solución: "Habrá que hacer más series para pasarlas en las plataformas. El tema es que las plataformas no están pagando los derechos de intérprete a los actores. Ahora hay un montón de plataformas donde la gente ve películas pero que a fin de mes les pagan a los productores pero no abonan derechos que están ganados por ley y eso nos mata. Encima en la pandemia está todo el mundo mirando ficciones y nosotros no cobramos".

Y mientras Julieta apostó a un regreso del teatro "con distanciamiento, para que la gente pueda ir y podamos tener nuestra vida de siempre pero de otra manera" , reconoció que hoy la situación para el mundo del espectáculo no es fácil, pero que hay esperanza: "Que repitan las ficciones es muy importante. Que la radio pase música nacional y la tele pase ficción nacional para que los artistas podamos tener a fin de mes alguna entrada. Es una gran movida y espero que todos puedan implementarlo".