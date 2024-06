Julieta Ortega reveló su interés por experimentar con su sexualidad: “Es hora de enamorarme de una mujer”

Escuchar

Julieta Ortega sorprendió con una sincera y reveladora confesión sobre su vida personal. La actriz habló abiertamente sobre su sexualidad y expresó que siente que ha llegado el momento de explorar las posibilidades del amor sin límites ni barreras.

En una reciente entrevista con Moria Casán para el programa de streaming Nave Nodriza, la conductora preguntó a la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar sobre su vida amorosa. Fiel a su estilo directo y sin filtros, “La One” quiso saber primero si Julieta ha sentido algún tipo de atracción por alguno de sus compañeros de Sex, la obra dirigida por José María Muscari en la que participa. Tajante, Ortega respondió: “Me gustan todos y todas”, dijo, ante lo que la anfitriona retrucó: “Mirá vos. Creo que vos también tenés tu lado bi, ¿no? ¿Estuviste enamorada de alguien?”, preguntó la diva. “ No estuve enamorada de nadie de mi mismo sexo, pero creo que es hora de hacerlo ”, aclaró la invitada.

Julieta Ortega confesó que se siente atraída por una de sus compañeras de elenco en la obra Sex Gerardo Viercovich - LA NACION

A continuación, la expareja de Iván Noble dio más detalles acerca de sus preferencias en terreno de la intimidad. “ Yo me re veo, pero nunca salí con una chica, aunque todo el mundo piensa que sí ”, resaltó la actriz. “Si tuvieras que elegir una mina, ¿a quién elegirías? Si no querés dar nombres, vamos a dar un estereotipo de mina”, sugirió Moria. “A Ampi [Peña, una bailarina con la que comparte elenco en el espectáculo de Muscari]. La elijo a ella, que es con la que tengo la escena de Sex. Me gustan mucho las bailarinas ”, detalló Ortega.

La revelación de Ortega fue recibida con gran interés por parte los usuarios en las redes sociales. “Julieta tiene una personalidad increíble”, comentó una seguidora. “Qué moderna, me encanta” o “me gustó esa conversación”, fueron algunas de las frases que se sumaron a los comentarios.

Recientemente, la actriz vivió un divertido momento junto a su mamá después de que Evangelina Salazar acudiese al teatro a ver la performance de su hija en la obra erótica Sex. Entre risas nerviosas y algo de vergüenza, la mujer de Palito contó luego del show cómo vivió la acalorada experiencia y fue tajante cuando le preguntaron por la ausencia de su marido en el teatro: “No estamos interesadas para nada en que venga”, confesó con una sonrisa.

“Evangelina venció sus propios prejuicios. Para ella fue un desafío no solo acompañar a su hija en un proyecto importante, sino también por decir ´mis propios tabúes los puedo vencer y voy a ver este tipo de espectáculo’”, comentó Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, luego de la nota con Salazar y Ortega en la que hablan del tema.

“¿Qué te pareció el show?”, preguntó a Salazar el cronista de eltrece. Lejos de tomar una actitud impostada, la mamá de la actriz se sinceró por completo. “Mirá, me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar”, disparó. Desde atrás, Julieta lanzó una carcajada. “Era mucho. Nunca vi nada, ni chiquitito, de estas cosas. Ni parecido. Nada”, siguió, sin poder parar de reírse de los nervios. Incluso, se tapó la cara con el brazo del periodista.

Además, compartió su primera crítica, y fue positiva. “Realmente me encantó. Me fui acostumbrando de a poquito, porque al principio hacía así”, confesó, y con las manos se tapó los ojos. “Me encantó. Me encantó el mensaje final también. Es una cosa extraordinaria. Ver esas mujeres voluminosas, talentosas. Es una barbaridad”, continuó.

“¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste de Juli?”, indagó el periodista. “¿Lo que vi de Juli? Bueno, vos sabés. Se mostró mucho”, reconoció, aunque de inmediato le bajó el tono a la participación de su hija en comparación con el resto de los integrantes del elenco: “Pero después de lo que vi con todos los demás…”, dijo. “Claro, al lado de lo de los demás lo mío no es nada. Pasa totalmente desapercibido”, completó Ortega la idea.

LA NACION