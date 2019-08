Julieta Prandi: "Sola una nunca está... pero tengo ganas de enamorarme"

Julieta Prandi habló sobre su separación y su nueva vida como soltera Crédito: Twitter

11 de agosto de 2019

Si bien hace pocos meses que hizo pública su separación, hace ya más de un año que Julieta Prandi está soltera. La modelo, quién terminó la relación con el padre de sus hijos, Claudio Contardi, en el 2018, visitó el programa de Mirtha Legrand en dónde habló sobre su situación sentimental.

"Estábamos separados desde marzo del 2018 pero seguimos viviendo bajo el mismo techo. Yo me fui de mi casa recién en febrero de este año", le contó Julieta a la conductora. "La verdad es que la pasé muy mal", agregó. "Yo me separé, se lo comunicamos a nuestros hijos en enero, y en febrero cuándo terminó la feria judicial me fui de mi casa con los chicos, porque él no se quería ir".

Prandi contó que la situación con su expareja se volvió complicada, y que ante la negativa de él de seguir adelante, fue ella la que tomó la decisión de mudarse. "Él se quedó en mi casa, no se quería ir, así que yo me alquilé un departamento. Era insostenible todo, y yo ya no quería convivir con eso. No hubo agresiones físicas, pero dos personas separadas bajo el mismo techo no es fácil", quiso aclarar.

Hoy en día, la modelo está contenta con la decisión, y viviendo plenamente. "Estoy en un momento en el que me siento bien conmigo misma. Me separé, que es algo espantoso, pero me siento más feliz que nunca. Y cuándo digo que estoy bien no tiene que ver solo con la parte sentimental, sino con mi vida en general".

Si bien todo indica que el corazón de Julieta ya está ocupado, y que mantiene una relación con el modelo Matías Zanuzzi , ella aseguró que está en la búsqueda del amor. " Tengo ganas de enamorarme... Sola sola una nunca está, pero tengo ganas de enamorarme", declaró mientras sonreía. "El amor siempre llega, y yo soy muy romántica".

Prandi y Contardi tienen dos hijos, Rocco y Mateo, y comparten su custodia. La actriz y modelo había aclarado durante su visita al programa PH: Podemos Hablar, que en la separación no hubo terceros ni problemas financieros, ya que uno de los rumores era que un familiar de su expareja la había estafado. "Estamos en un divorcio complejo, no hay mucho más para aclarar. No quiero abrir la ventana ni la puerta de la intimidad de los por qué, no quiero contar los motivos. En la última audiencia firmamos ambas partes este divorcio. El divorcio sale en poco tiempo pero luego vendrá la división de bienes y la cuota de alimentos (...) Lejos está de tener algo que ver una excuñada en un motivo de separación".