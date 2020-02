La modelo hizo su descargo en Twitter tras las críticas por su lujosa mansión Crédito: Instagram

Karina Jelinek abrió las puertas de su casa esta semana: fue la anfitriona en el programa Divina Comida y tuvo como invitados a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Gabriel Schultz y Fernando Carlos. Todos se sorprendieron al conocer la lujosa mansión donde vive la modelo en Nordelta. En Twitter muchos usuarios la criticaron por "ostentar tanto lujo", y ella les respondió con un fuerte descargo.

Jelinek ya había mostrado anteriormente su casa, e incluso compartió con sus seguidores de Instagram el proceso de decoración de su nuevo hogar. "¿Les gusta cómo va quedando? De a poquito la voy adornando", escribía en octubre último. En aquél entonces muchos le preguntaban cómo había conseguido comprar una mansión tan despampanante.

Karina Jelinek abrió las puertas de su casa en el programa Divina Comida Crédito: Captura de video

La modelo siempre aclaró que alquila la propiedad, ya que no puede comprarla. En un móvil en Cortá por Lozano Jelinek había dejado en claro los motivos por los que se mudó: "Alquilaba un departamento en capital y me salía carísimo. Esto es más barato en comparación, pero la gente opina de forma maliciosa sin conocerme". Sin embargo, aquella explicación no fue suficiente y tras su participación en Divina Comida, muchos volvieron a cuestionarla en las redes sociales. Una seguidora escribió: "¡Qué hipócrita es la gente! Destruyen a Jimena Barón por su canción y yo me pregunto: ¿Cómo consiguió KJ semejante mansión?".

El comentario llamó la atención de Jelinek y recogió el guante sin filtro: "¡Hipócritas ustedes! Yo me rompo trabajando desde los 17 años, desde que empecé como promotora. Si fuese la casa de algún hombre no harían estos comentarios. ¿Por qué creen que una mujer como yo, que hace 20 años que trabaja, no puede alquilarse una casa?".