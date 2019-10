La modelo se tropezó y se cayó en la escalera, pero lo resolvió con mucho humor Crédito: Instagram

Karina Jelinek protagonizó un blooper mientras cerraba un desfile en La Rural. Cuando estaba subiendo los escalones, se tropezó y cayó directamente sentada en el piso. Lejos de tomarlo como un mal momento, la modelo subió el video a sus redes sociales y apeló al humor.

Todo transcurrió en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que contó con la primera edición de Argentina Fashion and Travel, donde Jelinek fue la encargada de cerrar el desfile con un vestido de la diseñadora Verónica de la Canal.

"Así fue el final del desfile ayer. Cuando cerrás la pasada y te tropezás con el vestido y el escalón de la escalera, pero que nunca se note tanto y salir adelante con una pose y sonrisa", escribió Jelinek junto al hashtag #SiempreAdelante. En el video se aprecia que después de derrumbarse, rápidamente se da vuelta y termina haciendo una pose sentada en el escalón mientras todos la aplauden.

Muchos usuarios le festejaron su forma de tomar la situación, y la experiencia de saber como solucionarlo en cuestión de segundos. "Caíste re bien, sos una triunfadora"; "¿Cómo hiciste para darte vuelta tan rápido?"; "¡Qué genia!", fueron algunos de los elogios que recogió. Ivana Nadal fue otra de las que comentó: "Sos una reina".

Cabe recordar que hace dos meses l a modelo sorprendió a todos al anunciar se casaba, y que estaba disfrutando de su despedida de solteras con amigas en Grecia. "Ahora sí puedo contarlo, gracias a todos", escribía misteriosa. Tal fue el silencio que mantuvo, que algunos llegaron a pensar que se trataba de una boda con ella misma, una nueva tendencia que empieza a dar que hablar. Sin embargo, unas semanas después aclaró a qué se refería con su anuncio.

Jelinek se casó en 2011 con Leonardo Fariña y se divorció en 2013, tras dos años de matrimonio, y al parecer ese antecedente la condiciona para volver abrirse al amor. "Un muchacho al que había conocido me sorprendió totalmente y me propuso matrimonio. Fue tan convincente y tan especial que me hizo dudar, por eso demoré mi respuesta", dijo en la revista Papparazzi. Finalmente, confesó que la boda se había truncado por decisión propia: "No me casé. Al final no acepté. No me convenció y esta vez no quiero equivocarme. Sigo soltera".