Karina La Princesita comparó a El Polaco con El Kun Agüero: “Los dos saben mentir bien”

Karina La Princesita contó intimidades de su relación con El Polaco, expareja y padre de su hija Sol. En el divertido cuestionario “intragable” de Flor de equipo, la cantante contó que fue infiel en una oportunidad, y que lo hizo por “despecho”.

“Una vez engañé al Polaco, pero él lo sabe: de 28 mil veces que me lo hizo, yo le hice una. Fue por despecho y me arrepiento, porque me di cuenta que no tenés que ser como la porquería que tenés al lado, porque ser como el otro no te llena. Salvo que lo hagas porque lo sentís. En mi caso fue por despecho. Lo hablamos mucho después. Al toque de eso nos separamos y al tiempo volvimos. Éramos chicos”, justificó. Y agregó que muchas veces a sus exparejas les dijo “mentiras piadosas y de las otras, por distintas razones”.

También la exjurado de Cantando 2020 aseguró que el tema “Cómo te olvido” está dedicada al Polaco: Estaba sufriendo un montón, deprimida, sola en el hospital con mi beba... Cuando escribo saco un poco lo que siento”.

A la hora de comparar a sus dos ex parejas famosas, El Polaco y el Kun Agüero, aseguró que “tienen en común que saben mentir bien”. “Con el Kun no tengo contacto, y con El Polaco tampoco me hablaría si no tuviéramos una hija. No hay razones para hablar con el Kun”, dijo sin ponerse colorada. También deseó que su hija Sol no sea “tan intensa como el padre, que habla mucho y no para”, pero aclaró que consiguió tener una buena relación con el cantante.

Con ganas de hacer confesiones, Karina reveló que, por celos, hackeó una red social: “Adiviné una contraseña y me di cuenta que no eran celos, sino intuición. Se mandaba mensajes privados con alguien. Revisé lo que no tenía que revisar y encontré”.

En pareja desde hace cuatro meses con Nicolás Furman, la Princesita contó que lo conoció por Instagram. “Siempre dije que no me escriban por redes porque no me gusta, pero así lo conocí. Y le contesté antes de ver la foto, soy muy perceptiva. No me quería chamuyar y nos enganchamos hablando de música, porque él canta y hasta participó del programa Elegidos. Tiene una hermosa voz, pero no se dedica a eso: es físico, dio clases en la universidad y fue parte del armado de ARSAT. Es diez años más grande que yo, no tiene hijos. Hablamos del tema y a esta edad pienso que tal vez podría ser mamá otra vez, aunque no ahora. Charlamos al tema alguna vez”, confió.

LA NACION