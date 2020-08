Karina La Princesita, enfurecida: "Estoy harta de que basureen la cumbia"

La cantante de cumbia se enfureció con algunos participantes del Cantando 2020 Crédito: Instagram

24 de agosto de 2020 • 13:42

Enojada por cómo varios participantes interpretaron el ritmo de cumbia en Cantando 2020, Karina La Princesitaaseguró que está cansada de que ninguneen su género musical y arremetió especialmente contra Laura Novoa: "No me gustó el beboteo", explicó.

"Creo que fui clara. Algunos pensaron que me enojé por la ropa, pero no, siguen sin comprender bien lo que uno dice. Si hacés una zamba o un tango no hubieran elegido representarlo como un clown. Para mí el clown no tiene nada que ver con la cumbia", comentó la cantante este lunes en Los ángeles de la mañana en referencia a la actuación de Laura Novoa y Patricio Arellano en la pista.

Y enseguida, explicó con lujo de detalles qué fue lo que más le hizo ruido en la performance. "A Laura la vi después en casa sin escuchar el audio y me gustó, pero cuando escuchaba el audio no me pareció que esté bien. Esos sonidos que hacía para cantar no me parece que tengan que ver con la cumbia. Necesitó hacer un personaje porque por ahí le daba vergüenza o le parecía feo hacer algo de cumbia, no sé", advirtió.

Presente en el piso, Patricio Arellano -compañero de la actriz en el certamen de canto- opinó al respecto. "Conforme con la devolución no quedé porque no nos fue bien. Entendimos lo que dijeron, no sé si estoy muy de acuerdo. A Laura le están pegando mucho por su voz, ella no es cantante. Ella se escuda en lo que mejor sabe hacer que es actuar (...) De hecho, este personaje Laura quería hacerlo en la zamba y yo le dije que no, que mejor lo dejemos para algo más divertido", expresó al tiempo que aclaró que para la sentencia ya están haciendo algunos cambios.

"Menos mal", lanzó La Princesita, que escuchaba atentamente desde su casa, y lejos de retractarse en su devolución, retrucó: "A mí no me gustó como lo cantó, el beboteo no me gustó. Quiero entender que no lo hicieron adrede, para mí fue un error hacer clown en la cumbia. Yo cuando llego a casa veo el programa de nuevo para ver no solo cómo cantaron y si escuché bien, sino también mis devoluciones. Soy autoexigente, lo hago para si algo estuvo mal poder modificarlo, hasta ahora no me viene pasando".