Karina, "La Princesita", sobre los hombres: "No tengo ganas de conocer a nadie"

13 de mayo de 2019 • 13:41

Separada hace un tiempo largo del Kun Agüero y dedicada a su carrera musical y a la crianza de su hija Sol, Karina, La Princesita, es una de las solteras más codiciadas de la farándula. En una entrevista, la cantante confirmó que los hombres la invitan a salir a través de las redes sociales.

"Me escriben mucho por Instagram y me lo dicen en persona también. Yo no doy demasiada cabida, escucho lo que me dicen, saludo y digo: 'Bueno, muchas gracias. Adiós", confesó la cantante de cumbia.

Además, se mostró indignada con los hombres casados que tratan de iniciar un romance con ella. "No quiero saber nada. Por las redes respondo y veo la foto de perfil, y lo veo al tipo con su mujer, ¡me revienta! Me encaran hombres casados y más vía redes sociales, donde todos se hacen los cancheros", reveló Karina. "Está en uno aceptar después esas cosas o no. Soy de las que no aceptan ni una charla".

Finalmente, Karina dejó las cosas bien en claro: "No tengo ganas de conocer a nadie", sentenció.