Karina 'La Princesita' se queja de su soltería: "No se me acercan"

Karina La Princesita se queja de su soltería: "Soy feíta"

La cantante y jurado del Cantando, Karina La Princesita, mantuvo una charla con Lizardo Ponce para Cantardo, segmento de la previa del certamen, en la que hablaron de diversos temas, entre ellos, el uso de las redes sociales y el amor en tiempos de cuarentena.

Sobre su presente sentimental, la ex del Polaco contó que está sola y que nadie intentó conquistarla a lo largo de estos meses. Tras ello, se abrió y compartió que tiene muchas dificultades para conseguir pareja. "No me escribe nadie a mí. El amor que hay es propio", expresó la artista cuando el influencer quiso saber si durante este tiempo había recibido alguna propuesta amorosa.

"No escriben o no sabés buscar, porque debe haber tantos", insistió Ponce. "No, no escriben, si no, yo vería. Igual, de repente cuando estás muy expuesto, recibís un montón de mensajes y no leés todos, debe pasar. Pero yo no los veo. Y aparte a mí no se me acercan como para decirme 'Che, vamos a tomar algo'. No, soy feíta", expresó sin dejar el humor de lado.

"¿Pero en toda la cuarentena no apareció un mensaje de alguien que te guste?", reiteró el entrevistador. "No, así chamuyando, no. Siempre 'Eh, acá, escuchando tus canciones', no más que eso", confirmó Karina.

La charla derivó luego en una reflexión más profunda por parte de la cantante respecto a los motivos por los que cree que no le llueven las propuestas para conocer a alguien. "Yo pienso que mi cara aleja. Me tenés que conocer mucho para pensar que soy buena onda. Entiendo que lo que me pasó en el colegio y que lo pude hablar después con la gente que por ahí me trataba mal y todo.. mi cara es como de culo. Entonces, de repente vos decís: 'esta es una forr...', porque tengo cara de forr..., me parece. Pero no tengo la culpa de tener esta cara, realmente adentro mío pasa otra cosa", contó.

Tras ello, quiso dejar claro que es una persona "que se adapta" fácilmente a todo tipo de gente. "Soy re copada. Me gusta salir y me gusta sociabilizar, pero mi cara no te lo demuestra. Entonces me tenés que charlar y conocerme", agregó.

"¿Pero si yo quiero conquistar a Karina, ¿qué hago?", lanzó la pregunta Lizardo. "Como a cualquiera, hablá", resumió La Princesita.

