Karina habló de su vida amorosa y sobre su relación con el Kun Aguero

En cuarentena y sola desde su hogar, Karina "La Princesita" brindó una nota en la que reflexionó sobre su presente y pasado amoroso, y reveló varios aspectos de su vida personal. En diálogo con Catalina Dlugi para su programa en La Once Diez, la cantante se refirió a su relación con el Kun Agüero, y habló sobre la educación de su hija .

La relación de Karina con el jugador de fútbol fue muy extensa, y a lo largo de cinco años estuvieron juntos compartiendo muchos momentos. Pero luego de separarse en 2017, la artista prefirió centrarse en otros aspectos de su vida, y reconoció: " Después del Kun Agüero no estuve de novia nunca más ". Sin temor a esquivar las razones de esa decisión, ella expresó: " Quedé espantada y no volví a tener nada estable , no estuve de novia nunca más. No quise". Claro que el no estar de novia no significa que no esté conociendo a otras personas, algo que ella no negó.

Con respecto a su presente afectivo, Karina dijo: "Ando medio rara. No sé ser novia, no sé tener una relación seria". En ese sentido, para La Princesita algunos momentos duros de su pasado aún le pesan, y por ese motivo prefiere ir paso a paso: "La vida que tuve me hizo ser dependiente emocional. Pero estoy aprendiendo de a poco. Creo que un poco más de estar sola y de aprender de mí me va a dejar lista para volver al amor . Estoy frenando muchas cosas por miedo".

Con respecto a su hija, la cantante explicó que su prioridad es hablar de todo con ella, prepararla para cualquier tipo de situación, para que no viva en una burbuja: "Yo con mi hija hablo de todos estos temas, incluso de pedofilia. Ella tiene que saber a qué cosas se enfrenta. Si bien nosotros con el padre tenemos todas sus redes en nuestros celulares, es importante que ella sepa todo lo que pasa".