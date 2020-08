Karina La Princesita habló de su rol en el jurado de "Cantando por un sueño 2020" y se mostró empática con aquellos participantes que no saben cantar

5 de agosto de 2020 • 12:57

"Hace 16 años que canto, la mitad de mi vida. Tuve mucho éxito y logros pero yo no sabía canta, y por eso no puedo no tener empatía con quienes están aprendiendo. Agustín Sierra no sabe ni respirar, que es lo básico", contó la más joven del jurado de "Cantando por un sueño 2020", Karina la Princesita.

Invitada a Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel De Brito en eltrece, Karino señaló: "Yo tampoco sabía y hacer las cosas mal me provocaron tres quistes. Hubo un fin de semana que hice 34 shows en tres días. Con nervios y a las corridas, arrancaba a las 3 de la tarde y terminaba al otro día a las 9 de la mañana, en otra provincia. Tenés que estar preparado para poder hacer eso. Y yo no lo estaba y me lastimé las cuerdas vocales".

Con ganas de hablar sobre su vida privada, que en general resguarda, la cantante y jurado del "Cantando" contó que durante mucho tiempo sufrió depresión. "Y no hace mucho. Hice terapia y me ayudaron mis amigos y mi mamá. Estuve internada varias veces por un tema de presión. Y un día hasta tuve que dejar plantada a Mirtha (Legrand) en su programa porque me internaron. Me sentía bien y de pronto veía una lucecita blanca, me tomaban la presión y tenía 15 y al rato 9. Me hacía mucha malasangre. Me costó salir de la depresión porque soy de guardarme las cosas pero, a partir de ahí, me di cuenta que me sana contar lo que me pasa y no callarme".

Hace unos años hubo un rumor sobre una relación entre Karina y Diego Maradona. "Me dolió mucho que se dijera esa mentira. Marina Calabro aseguró que había estado con Diego y no lo chequeó. Y no es justo que digan cosas sin saber. La realidad de lo que pasó es que me llamaron para hacer un show, primero Claudia (Villafañe) y luego una tal Cecilia, y la hija de Claudia (por Giannina). Me dijeron que a Diego le gustaba mi música, estaba enamorado de mí, pero lo tomé como que le gustaba mi música. Porque de hecho cuando lo conocí fue muy respetuoso. Decidí no cobrar ese show porque cantar para Maradona, Tinelli o Susana es un sueño. Y canté para Messi y no cobré, justamente por esa razón. Soy respetuosa y no quiero líos. Por años quedé como soberbia porque prefería callarme".

Karina también dio su opinión sobre el enojo de Moria Casán con Laurita Fernández. "No sé qué habrá arreglado Moria. A mí no me molestó. Tengo buena onda con los tres jurados, y de todos me dijeron que son bravos. Todo lo que pasé en mi vida me hizo más jodida, aunque lo soy desde chica. Por ser calladita y no defenderme, me pisaban. Entonces aprendí a defenderme".