Kate Hudson reveló que está lista para volver a una de sus comedias románticas más populares

En el año 2003, Cómo perder a un hombre en diez días se convirtió en un éxito inesperado. La comedia romántica protagonizada por Kate Hudson y Matthew McCounaghey fue uno de los estrenos más taquilleros de ese período, y se consolidó como un film que los espectadores vieron y revieron innumerables veces durante los años posteriores. Por ese motivo es que la posibilidad de una segunda entrega siempre fue una expresión de deseo por parte de los fans, y de las propias estrellas del film. Y en una reciente entrevista, Hudson dio una posible buena noticia al respecto.

En una nota con el ciclo Watch What Happens Live, la protagonista del mencionado largometraje opinó sobre la posibilidad de una segunda parte: “Creo que los estudios siempre están pensando en eso”. Y más adelante, Hudson agregó: “Todo lo que importaría es el guion, y si Matthew y yo estamos de acuerdo al respecto. Creo que los dos estamos totalmente dispuestos, pero simplemente es algo que nunca se dio”.

El año pasado, para celebrar los veinte años de Cómo perder a un hombre en diez días, los protagonistas del título compartieron un vivo de Instagram en el que repasaron las escenas de besos y sus momentos favoritos en el set. En esa charla, ambos intérpretes también respondieron las preguntas de sus seguidores.

“Es tan increíble que hayan pasado veinte años”, dijo Hudson al comienzo del vivo. McConaughey también reveló que ha recibido por lo general siempre buenas críticas respecto a la película. “He estado con gente mirándola y he podido observar que quienes la ven, se divierten”, dijo sobre la conexión de la audiencia con el papel de Andie de Hudson o el suyo de Ben.

La pareja también habló sobre su habilidad para bromear y sobre una química palpable que surge entre ellos frente a las cámaras. La estrella de Glass Onion: un misterio de Knives Out reveló, por otra parte, que una de las preguntas más comunes que le hacen es cómo se sintió besar a McConaughey. “Siempre se daba todo muy rápido y en ambientes extraños, solo hubo más tiempo para besarnos en la escena del baño”, mencionó.

“Sí, en todo lo demás no había clima”, agregó McConaughey, divertido. “Nadando con tiburones a punto de devorarte o cayendo de un avión, siempre debía parecer apasionado”, sumó con humor la actriz. “O estando en el puente de Brooklyn con el viento soplando justo en tu cara”, remató Hudson refiriéndose a la escena final de la película.

Los actores también bromearon sobre su pose espalda con espalda en el póster de la película, que fue imitada una y otra vez, e incluso comentaron cuán icónico se volvió ese vestido amarillo desde que Hudson lo usó en la ficción. Durante su chat en vivo, las estrellas adivinaron qué estarían haciendo ahora sus personajes. Mientras que Hudson fantasea con que Andie y Ben sigan juntos y con hijos, McConaughey sugirió: “Todavía están en su luna de miel… Y ella todavía está con el vestido amarillo”.

El oloroso hábito de McConaughey en el rodaje

Hace pocos días, Kate Hudson confirmó un rumor que viene circulando desde hace más de una década: que Matthew McConaughey no usa desodorante y que su olor corporal es tan particular como fuerte.

La actriz se refirió al tema cuando le consultó un seguidor: “¿Era cierta esa vieja leyenda urbana de que lo obligaste a usar desodorante mientras filmaba Amor y tesoro?”. Lejos de evadir la consulta, Hudson disparó sin pensar: “No, no es cierto. Él no usa desodorante y, por cierto, yo tampoco”.

Sin embargo, a pesar de su intento por quitarle peso a la situación incluyéndose a sí misma, con el correr de la charla terminó confesando: “Podía olerlo a un kilómetro de distancia. Y, por cierto, durante la filmación nos tocó estar muy cerca”.

El rumor comenzó luego de que McConaughey contara en una entrevista publicada por Playboy un extraño pedido de Hudson. “Ella siempre traía una piedra de sal, que es un desodorante natural, y me decía: ‘¿Te podrías poner esto, por favor?’ Pero nunca lo usé. Ni colonia, ni desodorante”, reveló. Y agregó: “Todas las mujeres de mi vida, incluida mi madre, me han dicho: ‘Tu olor natural huele primero a hombre, y segundo, a vos’”. En otra entrevista publicada por People en 2005, también se refirió al tema, y contó que hacía 20 años que no usaba desodorante porque “un hombre debe oler como un hombre”. De todos modos, aclaró que se ducha varias veces y se cepilla los dientes cinco veces al día.

