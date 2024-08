Kate Winslet: de defender sus “rollitos” al orgullo de que su cara refleje el paso del tiempo

Escuchar

Con el paso de los años, Kate Winslet no solo aprendió a aceptar su cuerpo tal y como es sino que, además, se animó a criticar los estándares de belleza que impulsa la industria del entretenimiento y que causan tanto dolor en las mujeres. A un año de cumplir 50, la actriz reveló que se negó a taparse “los rollitos de la panza” en Lee, su última película y se mostró a favor de utilizar maquillaje para mejorar su estética. “Es un alivio que las mujeres se acepten mucho más a sí mismas”, celebró.

En una extensa entrevista que le ofreció a la revista Harper’s Bazaar, la protagonista de Titanic contó una anécdota que refleja la poca preocupación que le causa actualmente que su cuerpo no encaje en el estándar de belleza de Hollywood: durante una escena de Lee, el film en el que interpreta a la periodista de guerra estadounidense Lee Miller, alguien de la producción la animó a taparse la panza.

“Hay una parte en la que Lee está sentada en un banco en bikini. Uno del equipo se acercó entre las tomas y me dijo: ‘Quizás querés sentarte más erguida’”, reveló en la nota que salió publicada ayer en la tapa de la famosa revista. “ ‘¿Entonces no se verán mis rollitos de panza? ¡Ni en sueños!’” , le contestó Winslet.

La actriz, quien cumple 49 años en octubre, contó que dejó de hacer ejercicio estratégicamente antes de la película para que su cuerpo se viera más natural. Cuando el periodista de Harper’s Bazaar le preguntó si le importaba que su cuerpo se viera “menos perfecto”, la actriz respondió sin dudar: “Todo lo contrario”. “ Me enorgullezco de ello porque mi rostro refleja mi vida y eso importa. No se me ocurriría ocultarlo”, explicó.

Luego de padecer la mirada ajena durante años, Winslet se convirtió en una defensora acérrima de la aceptación del propio cuerpo. Ella misma contó en varias oportunidades que fue blanco de acoso tanto de niña como durante sus primeros años como actriz. En 2016, en una aparición en el programa Today, Winslet recordó que la asediaban en la escuela “por ser gordita”. Luego reveló que sus compañeros de clase la llamaban cruelmente “bola”. Con la fama ya a cuestas, luego del increíble éxito de Titanic, la actriz británica confesó que la variación de su peso fue un tema para la prensa y en consecuencia para ella.

Kate Winslet en Mare of Easttown

Con mucho trabajo interno, Winslet logró cambiar su punto de vista. En 2021, reveló con orgullo que le ordenó a su director de Mare of Easttown, Craig Zobel, que dejara su cuerpo sin editar durante una escena íntima. Durante la entrevista con Harper’s Bazaar, aseguró que, según su parecer, la sociedad está avanzando en una mejor dirección con respecto a cómo ven los cuerpos de las mujeres. “ Siento un enorme alivio de que las mujeres se acepten mucho más a sí mismas y se nieguen a ser juzgadas porque no conozco a ninguna de mis coetáneas que haya crecido viendo a su madre mirarse al espejo y decir: ‘¡Estoy hermosa!’”, aseguró. “Perdemos tanto tiempo desanimándonos... yo no lo vuelvo a hacer nunca más”, sentenció.

Los secretos de Winslet

Kate Winslet contó cuál es el truco que le funciona a la perfección antes de los eventos Photo by StillMoving.net for Disney

Luego de explicar lo que rechaza, la protagonista de El régimen contó cómo se cuida y explicó que adopta un enfoque de adentro hacia afuera y pone el foco en la alimentación, más aún antes de alguna aparición pública. “El sueño y la salud juegan un papel importante para lucir fresca. Si estoy demasiado cansada o estresada, ninguna cantidad de maquillaje y peinado puede disimular el impacto que eso tiene en el rostro”, confesó.

Winslet contó además que sigue una dieta equilibrada, que comparte las tareas de cocina con su marido vegano Ned Abel Smith y cuando debe enfrentar una alfombra roja abandona sus postres favoritos. “Intento cuidarme en los días previos a ese momento. Nada sofisticado ni caro... mi mejor consejo sería agua. Agua, agua, agua. Mantén el cuerpo hidratado y la piel seguirá el mismo ejemplo”. También aconsejó evitar la sal y el alcohol antes de una ocasión.

Por último, la estrella de Hollywood habló de la importancia del maquillaje y del ejercicio, que realiza sobre su bicicleta fija.

