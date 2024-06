Kieran Culkin y una revelación sobre cómo lo impactó su trabajo en Succession

Escuchar

En el marco del Festival de Tribeca, el actor Kieran Culkin compartió una charla abierta en la que hizo referencia a Succession, la prestigiosa ficción de HBO que obtuvo numerosos galardones. En esa serie, el actor compone a Roman, uno de los hijos destinado (o no) a heredar el imperio de Logan Roy (Brian Cox). Y para Kieran, trabajar en esa producción le supuso un antes y un después en su oficio, porque justamente, lo llevó a tener la convicción de saber cuál era su vocación.

Kieran Culkin Arturo Holmes/MG22 - Getty Images North America

Durante la conversación, Culkin habló sobre su trayectoria profesional y detalló: “De golpe un día, cuando tenía unos 20, me llama Emily y me dice algo sobre mi carrera y recuerdo que tuve un ataque de pánico y pensé, ´¿cómo que tengo una jodida carrera?´. Yo estaba metido en esto, pero era algo que jamás había decidido hacer por mí mismo. Entonces tuve una crisis que pensaba que podía ser normal”.

De esa manera, el intérprete aseguró que el mundo de la actuación lo arrastró, pero que no por eso fue algo que se detuvo a elegir de manera consciente. Debido a eso, tomó distancia de ese mundo durante un tiempo, quizá a la espera de ver si realmente era eso lo que quería para vivir.

Y al respecto, Culkin detalló: “No fue hasta la mitad de la primera temporada de Succession, que un día llegué a mi casa y tuve una charla con mi esposa en la que le dije que ya sabía a qué quería dedicarme. Le dije que quería ser actor. Para ese punto, llevaba haciendo eso durante 31 años, pero me tomó un par de décadas descubrir qué más podía hacer, hasta que terminé por aterrizar en algo que era lo que ya estaba haciendo”.

Kieran Culkin en Succession HBO

Como era de esperar, Kieran habló de la influencia definitiva que ejerció Succession, en lo referido a su modo de comprender la interpretación. Él aseguró que a lo largo de ese proyecto, contó con una “libertad particular” al momento de componen a su personaje y que no siempre sabía con precisión el destino de Roman más allá del episodio que estaba filmando. Sobre eso, Culkin luego explicó: “Fue una nueva experiencia, y eso me enseñó que no necesitaba saber todo lo que mi personaje sabía en ese punto de la historia. Y aunque eso es algo que suena bastante simple, la verdad es que iba contra la forma en la que yo venía trabajando desde hacía varias décadas”.

La divertida dedicatoria de Culkin a Pedro Pascal

Pedro Pascal y Kieran Culkin Collage

Durante la última ceremonia de los Globo de oro, celebrada en enero de este año, Kieran Culkin fue el ganador de en la categoría a Mejor actor en serie dramática. La revelación de su nombre fue una sorpresa, no porque su trabajo no lo mereciera, sino porque competía con pesos pesados como Brian Cox, Gary Oldman o Pedro Pascal, nominado por The Last Of Us. Pero el hermano menor de Macaulay se impuso y en el escenario dio un divertido y espontáneo discurso.

Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Sarah Snook, y Kieran Culkin, parte central del elenco de Succession FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Qué pesadilla, por favor tomen asiento. Gracias, perdón, estoy eructando, comí pesado, aunque no era necesario decir eso”, comentó. “Este es un momento muy lindo para mí. Estuve nominado a los Globo de Oro hace como veinte años y recuerdo que una vez que eso pasó pensé que no iba a volver a estar en este lugar. Y estaba bien, pero gracias a Succession volví aquí al escenario”. En ese momento, Culkin exclamó: “Es lindo estar aquí. Chupala, Pedro, este es mío”. El público rió ante ese chiste, y el propio Pascal se mostró muy tentado y hasta jugó a llorar desconsoladamente ante cámara. Más adelante, el ganador le agradeció a todo el equipo de la serie de HBO, a su representante y finalmente a su madre.

Succession fue una de las principales ganadoras de esos premios al alzarse con cuatro victorias. Matthew Macfadyen, el responsable de interpretar a Tom en esa ficción, también se llevó un Globo de Oro a su casa en la categoría mejor actor de reparto. “Muchas gracias. Adoré cada segundo en el que interpreté a esa mancha de aceite humana que era Tom Wambsgans, ahora es CEO debo decir, y que Dios nos ayude”, bromeó el británico sobre el destino de su personaje, que jugó un rol clave en el final de la historia. “Mi admiración a Jesse Armstrong y a todos los increíbles guionistas. Le quiero agradecer a Adam McKay, a HBO, y a nuestro increíble equipo y elenco a los que extrañaré muchísimo”.

