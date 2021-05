La Academia: Juan Manuel Palao, el bailarín de Romina Richi, confesó que le gusta Jimena Barón

El martes por la noche, en el debut de “La Academia”, el certamen de talentos con famosos que forma parte de ShowMatch 2021, una figura captó la atención de Marcelo Tinelli y el jurado: Juan Manuel Palao, el bailarín de la actriz Romina Richi.

El joven despertó suspiros en la pista de baile cuando mostró su cuerpo y, en cierta forma, se robó el protagonismo, si bien fue Richi quien le brindó espacio para lucirse.

Esta mañana, en diálogo con la periodista Fernanda Iglesias en su programa Esto no es Hollywood de Mucha Radio FM 89.5, Palao habló de la gran experiencia que tuvo en el reality y confesó su atracción hacia Jimena Barón, con quien tuvo un efímero, pero picante ida y vuelta.

El debut del bailarín en La Academia Prensa LaFlia / Julio Ruíz

“Fue increíble lo que pasó, fluyó todo así y nos divertimos, no me esperaba para nada que suceda eso, pero fluyó y me divertí un montón”, contó el bailarín, quien ya había hecho participaciones esporádicas en “Bailando por un sueño”, por lo cual estaba familiarizado con el clima que se genera en la pista. De todos modos, en esta ocasión fue Richi quien propuso que esté como su bailarín fijo luego de conocerlo en Sex, la obra de José María Muscari en la que trabajaron juntos.

“Hice la obra con Romina y ella pidió que estuviera en ‘La Academia’ porque pegamos buena onda y quería que la acompañe, y la producción accedió. Me tocó una compañera de oro, Romina es una hermosa mujer y es un placer conocerla, es súper generosa, tan artista, tan poco ego que es admirable”, remarcó el bailarín, quien asegura que el estilo de baile que más le gusta es el urbano.

“Hace ocho años que soy bailarín profesional, fue algo en lo que entré a los 8 años, tomé clases con Julio Bocca, después por otros lados por mi cuenta, desde chico sabía cuál era mi pasión. Hice Disney en concierto en el Teatro Colón, y luego Sex”, amplió en diálogo con Iglesias. Cuando la conductora quiso saber si se sintió cosificado por cómo se hicieron comentarios sobre su aspecto físico, Palao explicó que, por el contrario, los consideró un halago.

Marcelo Tinelli y Juan Manuel Palao, el bailarin revelación de La Academia Prensa LaFlia

“Yo me levanto tres días a la semana para entrenar a las 7 de la mañana porque me gusta verme bien, por eso para mí es un honor que alguien me diga: ‘che, qué bueno que está tu cuerpo, qué trabajado que está’, cosificar no es la palabra, para mí es un halago”, aclaró.

Sobre el final de la charla, el joven no eludió la pregunta de si le gusta Jimena Barón, quien integra el jurado del certamen. “Con ella hubo una charla después del programa pero tranqui, muy ameno todo, por el chat de Instagram. Es muy bella, me gusta”, manifestó. Cuando le recordaron que la cantante lo había halagado en vivo, Palao no descartó que pueda pasar algo entre ellos en algún momento.

“Yo estoy hisopada”, bromeó Barón el martes, demostrando su interés por el bailarín. “Yendo”, respondió él, redoblando la apuesta.

LA NACION