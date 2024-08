La actitud de Nicole Kidman y el temor de Keith Urban por las apariciones públicas de su hija mayor, Sunday Rose

Escuchar

Hasta abril de este año, las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban tenían una vida lejos de los flashes. Sin embargo, en abril de este año todo cambió: Sunday Rose, de 16 años y Faith Margaret, de 13, estuvieron presentes en una gala organizada por el American Film Institute, en Los Ángeles, y acapararon la atención con su belleza y simpatía. La postal se volvió a repetir durante los juegos olímpicos, donde la figura de Sunday Rose se tornó magnética por su elegancia, pero también por su gran parecido con la estrella de Hollywood. Luego de ver el impacto que causó la aparición de su hija en público, a Urban se le encendieron las alarmas.

Según reveló la revista Woman´s Day, el temor del cantante de música country es que la joven todavía “no esté lista para la fama”. Según reveló una fuente al medio, Urban preferiría que Sunday se mantuviera alejada de los focos hasta que crezca. “Él sabe que es sobreprotector, pero quiere que Sunday espere unos años para crecer de verdad antes de pensar siquiera en convertirse en una estrella”, consignó la publicación.

Nicole Kidman junto a Sunday Rose, en París Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

La preocupación de Urban llegó, incluso, al intento de persuadir a su hija para que se mantuviera alejada de la prensa. La misma fuente que reveló el detrás de escena de la familia Urban-Kidman agregó que Sunday Rose, que se parece cada día más a su famosa madre, suele presionar a la protagonista de Las horas para que la lleve con ella a los eventos de Hollywood, mientras el “sobreprotector” de Keith prefiere que su hija se quede en casa.

“Keith realmente se encuentra entre la espada y la pared”, aseguraron. “Sunday y Nicole son del mismo palo, pero a él le preocupa que Nic pueda estar tomando el camino fácil y diciendo que si a su hija demasiadas veces”.

Una llegada rápida a la fama

Las hijas de Nicole Kidman hicieron su debut en la alfombra roja para acompañar a su madre en una noche muy especial; tanto Sunday Rose como Faith Margaret optaron por diseños en distintos tonos de colorado FilmMagic

A finales de julio, Nicole y Sunday Rose acudieron al evento Her Time, organizado por una firma de relojes de alta gama en París, donde se realizaron los juegos olímpicos 2024. El dúo caminó codo a codo, posando ante los fotógrafos, antes de ingresar a la fiesta. A pesar de mantener un bajo perfil, Sunday demostró que heredó el carisma de sus padres, sonriendo de forma constante a todos los que gritaban su nombre.

Esta es la segunda aparición pública que hace Sunday este año. En abril pasado, la adolescente desfiló por la alfombra roja de los Life Achivement Awards junto a su mamá, su papá y su hermana. “Mis hijas nunca han estado públicamente conmigo en una alfombra roja, esta fue su primera noche, así que están aquí, Sunday y Faith”, dijo Kidman durante el discurso que brindó al aceptar el premio a la trayectoria.

La actriz también dijo que sus hijas son “muy comprensivas e increíblemente cariñosas” y que están ansiosas por “empezar sus propias carreras”. Las niñas hicieron su debut actoral como extras en Big Littles Lies hace unos años, cuando tenían 10 y 7 años, respectivamente, aunque no se sabe si querrán seguir los pasos de sus padres.

Amor por las niñas

Keith Urban, Nicole Kidman y las dos hijas de la pareja Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Por su parte, Urban celebró durante una entrevista con el medio ABC News, en 2018, ser padre de dos mujeres. “Me encanta ser padre”, reveló. “No sabía que algún día llegaría a serlo. Y me encanta tener niñas. Vengo de una familia sin hermanas, solo un hermano. Así que ha sido una gran curva de aprendizaje en el buen sentido”. En ese momento, Keith explicó que su vida familiar era bastante “normal” y que no se dejan llevar por las trampas de la fama. “Tenemos una vida real en el sentido de que hacemos las cosas más normales como familia y no vivimos en las redes sociales todo el tiempo”, contó.

El gran sueño de Kidman

Connor, de 29 años, y Bella, de 31, los hijos que Nicole Kidman adoptó con Tom Cruise Getty Images

Además de Sunday Rose y Faith Margaret, Nicole tiene dos hijos adoptivos, Connor, de 29 años y Bella, de 31, con su exmarido Tom Cruise. El gran sueño de la actriz hoy en día es poder reunir a sus cuatro hijos, algo que esperaba hacer durante la entrega de los AFI, pero que aún no sucedió. “Nicole sabe que Connor es muy leal a su padre, así que no espera que venga, pero la invitación es para los dos”, dijo una persona cercana a la actriz al medio New Idea, unos días antes de la ceremonia que la iba a honrar.

“Tomaron su decisión de ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta a dárselo”, decía hace un tiempo sobre la vida religiosa de Bella y Connor y su devoción por la cienciología, religión que los llevó a crecer alejados de su madre.

