El sábado pasado, durante la emisión de PH: Podemos Hablar , Noelia Marzol se vio muy incómoda durante toda la noche, sin lograr entrar en sintonía con el conductor, Andy Kusnetzoff , y el resto de los invitados: Nicolás Vázquez, Joaquín Furriel y el futbolista Darío " Pipa" Benedetto . Ni bien terminó el programa, la modelo acudió a Twitter para realizar su descargo y, este lunes, contó un poco más de lo que sucedió durante la grabación pero que no salió al aire.

En un audio que le envió a Guido Zaffora, panelista de Intrusos , Noelia contó que fueron unos diez minutos de programa los que cortaron, a pedido de ella. "Un fragmento de la noche fue una anécdota sobre masturbación de Furriel", reveló el periodista. "Joaquín empieza a contar una situación, Noelia estaba pintada al óleo, y después de la anécdota, en donde todos se empezaron a reír, ella dijo que eso era una reunión de pibes, que no sabía qué hacía ahí, que le estaban faltando el respeto y la estaban denigrando. Esa anécdota deriva en una pregunta que le hace Andy sobre su romance con Luis Miguel".

En ese momento, Zaffora reproduce un fragmento del audio que le envió Marzol. "La verdad es que estuve súper angustiada desde que grabé el programa hasta dos días después que lo vi y exploté. Fue evidente que la estaba pasando mal todo el tiempo, se veía mi incomodidad. Cuando terminó llamé al productor para pedirle que algunas partes se recortaran", dijo con tono molesto. "Traté de hablarlo con Andy y se hizo el desentendido, me respondía que yo estaba equivocada. Me largué a llorar". Según contaron en el programa de América, el fragmento que no salió al aire duraba unos diez minutos.

"¡Gracias mujeres! ¡Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron, por suerte, porque me enojé mucho con las preguntas... ¡Todas dejándome en un lugar horrible! Andy, algo tenés que cambiar", fue uno de los mensajes que publicó Marzol en Twitter el sábado por la noche.