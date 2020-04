Marianne Faithfull

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 09:40

La cantante británica Marianne Faithfull, de 73 años, un icono de la década de los 60, fue internada después de dar positivo por coronavirus, según anunció su agencia de relaciones públicas.

Según el último parte médico, se encuentra estable en un hospital de Londres. Penny Arcade, amiga de la artista y una artista de la vanguardia, escribió en su cuenta en Facebook que Marianne Faithfull había sido ingresada el martes, a consecuencia de una tos intensa. "Ha superado y sobrevivido a tantas cosas en su vida, incluida ser Marianne Faithfull, que ser arrastrada por un virus sería una tragedia", agregó su amiga.

Marianne Faithfull fue uno de los símbolos de los años 60 y triunfó en el escenario cuando apenas tenía 17 años gracias a la canción "As Tears Go By", escrita por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones. "Yo quería ir a la universidad y estudiar literatura inglesa, filosofía y religiones comparadas - contó cuando en 2011 se presentó en Buenos Aires- . Después, quería ir a una escuela en Londres donde estudiás música, canto, teatro, danza y hasta esgrima. Quería ser una artista integral. Me hubiera encantado hacer todo eso, pero fui descubierta a los 17 y eso les puso fin a todos mis sueños. Y así quedé, como una pequeña cantante pop."

Cantante y compositora, también ha sido actriz de teatro y de cine a lo largo de una carrera que abarca cinco décadas. Escribió dos libros autobiográficos. Hacia fines de los 60, la cantante perdió un embarazo, tuvo una sobredosis de drogas que la mantuvo seis días en coma y terminó su relación con Jagger. Sus problemas de adicción a las drogas eran notorios, al igual que sus problemas de salud. Durante los años siguientes, siguió con su adicción a la heroína, sufrió de anorexia, vivió en las calles de Londres y perdió la custodia de su hijo Nicholas, producto de su joven matrimonio con John Dunbar. "Ser una artista mujer en los 60 era una mierda, en los 70 también y todavía lo es un poco, pero mejoró mucho. Si pueden ubicar a una mujer como musa, les resulta un lugar seguro, pero que la musa se levante y empiece a crear es otra cosa", dijo aquella vez en Buenos Aires.

La musa se levantó y cayó infinidad de veces. Superó varias batallas aunque, como reconoció en 2011, su "vida siempre ha estado marcada por los miedos".