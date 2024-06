La Casa del Dragón: Olivia Cooke dio detalles de la “brutal” escena de sexo que los responsables de la serie no se atrevieron a mostrar

Escuchar

Los fanáticos de Game of Thrones tienen bien en claro que los momentos fuertes son uno de los condimentos con más presencia en la saga. Sin embargo, Olivia Cooke, protagonista de La Casa del Dragón, contó esta semana que se sorprendió cuando descubrió que una escena “bestial” de sexo que le tocó interpretar terminó siendo eliminada .

La actriz que interpreta a la cambiante Alicent Hightower en la precuela de la serie de Max aseguró que esa escena que finalmente los responsables de la serie decidieron no mostrar fue “extremadamente gráfica” y “animal”.“ Fue realmente bestial. No fue hermoso, y fue muy divertido grabarla ”, reveló en una entrevista publicada por la revista Elle. En el mismo artículo, dio más precisiones y descubrió aquel momento como “literalmente carnal”.

“Creo que Ryan [Condal, el showrunner] decidió quitarla del montaje final porque entendió que la escena no aportaba nada nuevo de los personajes. Y la verdad es que no estoy de acuerdo, pero, claro, él es quien tiene la última palabra”, indicó. A pesar de que no dudó en mostrarse decepcionada por aquella determinación, Cooke aseguró que no tiene resentimientos con los responsables de La casa del dragón y bromeó con la posibilidad de que los fanáticos puedan finalmente ver las imágenes como parte de una recopilación de errores y bloopers.

Olivia Cooke y Fabien Frankel, una de las parejas centrales de La Casa del Dragón

En los primeros capítulos de la segunda temporada del spin-off de Games of Thrones, Alicent deja fluir sus deseos e impulsos carnales con el leal Criston Cole (Fabien Frankel). Por eso, si bien la actriz se mostró molesta por la eliminación de esa escena, dejó en claro que los espectadores tendrán otros pantallazos de la pasión entre los dos personajes. Al respecto, Cooke confesó que apreciaba lo claramente intencionales que fueron los productores con las escenas más íntimas de su personaje.

“ Pensé que habría mucho más, así que me siento aliviada de que cuando la historia hace hincapié en la sexualidad de mi personaje, muestran a Alicent siendo complacida, lo cual es increíble y no se siente gratuito . Quienes vean la serie seguramente sentirán que son piezas de un rompecabezas con el que se ayuda a contar la historia completa”, indicó.

La segunda temporada de la exitosa serie de Max muestra a los Targaryen enfrentado la guerra civil que detalla la novela Fuego y Sangre, de George R. R. Martin, mientras los “Verdes” se sientan en el Trono de Hierro y los “Negros” quieren conquistarlo. La historia comienza luego de los devastadores eventos del final de la primera temporada, con el hijo de Rhaenyra (Emma D’Arcy), Lucerys (Elliot Grihault) y su dragón asesinados por Aemond (Ewan Mitchell). Aquella pérdida lleva a Rhaenyra a desplegar toda su furia, que ya había comenzado por la ascensión injusta al trono de su medio hermano Aegon (Tom Glynn-Carney) tras la muerte del rey Viserys (Paddy Considine).

La actriz junto a Matt Smith en una escena de la serie

El primer capítulo de la segunda temporada termina con una explosión, cuando los dos hombres que Daemon Targaryen (Matt Smith) había reclutado para matar a Aemond terminaron masacrando al heredero del Trono de Hierro. Cuando se le preguntó a Glynn-Carney si su personaje Aegon buscará venganza tras la muerte de su hijo, Jaehaerys, el actor le adelantó a People: “Cuando sucede algo tan trágico, deja una mancha en un ser humano hasta un punto sin retorno. Y eso es mucho más peligroso cuando le ocurre a un ser humano muy vulnerable, frágil y volátil”.

Tom Glynn-Carney

La segunda temporada de La casa del dragón se comenzó a grabar en abril de 2023 y se terminó en septiembre. Aunque, como suele suceder en producciones de este calibre, hubo nuevas jornadas de rodaje que se extendieron en marzo para filmar escenas o hacer correcciones de cara al montaje final. A diferencia de la primera temporada -que tuvo diez episodios-, esta vez los fanáticos del programa deberán conformarse con ocho capítulos con una duración de algo más de una hora.

LA NACION