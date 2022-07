La China Suárez le festejó el cumpleaños a Amancio con una fiesta de autos

El jueves 28 de julio Amancio Vicuña Suárez cumplió dos años, y para celebrar tan importante aniversario, durante el domingo la China Suárez organizó una fiesta en su casa. La temática de la celebración fueron los autos, y tanto la torta como la decoración, giró en torno a ellos.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió algunas imágenes de los festejos junto a familiares y amigos cercanos. Para el especial día, el pequeño lució un traje en azul acero, remera blanca y botitas en azul marino, Suárez, por su parte, se vistió con un look relajado de jean y un sweater rosa viejo con cuello de piel.

Amancio y Magnolia disfrutando del cumpleaños del menor de los Vicuña Suárez

“Amancio Two Fast” fue el título elegido para la ambientación, jugando con las palabras en inglés two -dos- y too -muy- que se pronuncian de forma similar y la palabra fast -rápido-, en alusión a la velocidad de los automóviles . Los niños invitados al evento pudieron disfrutar de un pelotero con toboganes y una pista con autitos y motos a los que podían montarse para manejar un rato. Además había una pequeña estación de servicio y un taller mecánico para “arreglar” los coches

Un pelotero con toboganes y autitos fueron algunos de los juegos que había para los niños

El gran ausente de la fiesta fue el papá del pequeño, Benjamín Vicuña. Mientras su hijo menor celebraba el cumpleaños, el actor compartía una tarde con dos de sus hijos mayores, Bautista y Benicio, frutos de su relación con Pampita Ardohain. El chileno compartió en sus redes sociales algunas fotos junto a los chicos, con quienes visitó un museo porteño.

El jueves por la noche, día del cumpleaños de Amancio, Vicuña compartió con sus seguidores una imagen en donde se lo veía soplando la velita con el niño y con Magnolia, la otra hija que tuvo el actor con Suárez. Al día siguiente, subió una postal con sus cinco hijos.

Toda la fiesta fue ambientada con autos

Amancio nació el 28 de julio de 2020 en plena cuarentena por la pandemia de Coronavirus. Fieles a su estilo, los padres del pequeño decidieron saludarlo en las redes sociales por sus primeros dos años de vida y le dedicaron unas tiernas palabras en el día de su nacimiento.

La primera en hacer una publicación fue la actriz y cantante, quien compartió una galería de imágenes de ella embarazada, entre las que se destacó una fue tomada un día como hoy, pero hace dos años, cuando estaba a punto de dar a luz. Además, Eugenia también subió algunas fotos inéditas del niño recién nacido. En una de ellas, donde se lo pudo ver en brazos de su hermana Rufina, hija de Suárez y Nicolás Cabré. “Feliz nacimiento a mi torito, mi Hulk, mi potro, mi amor, mi todo...”, escribió la orgullosa mamá. Asimismo, publicó otras postales en blanco y negro, en las cuales sus dos hijos menores fueron captados por la cámara.

Eugenia compartió una foto de Amancio recién nacido y le dedicó unas tiernas palabras (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por su parte, Benjamín también hizo alusión al cumpleaños del bebé de la familia a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Te voy a llenar de besos siempre, siempre. Te voy a acompañar un pasito atrás, medio metro, para ayudarte si tropiezas. Si es chica la caída, te dejaré caer y luego levantarte; si el tropezón es grande, te daré mi mano de forma distraída para que solo nosotros sepamos que estoy, siempre”, escribió el actor. El mensaje finalizó con unas tiernas palabras, que estuvieron acompañadas por una foto de ellos juntos, con el cielo azul de fondo: “Amancio de amaneceres calmos. Seré tu padre y Sancho Panza. Gracias por tanto amor en este día, tu día. Feliz cumpleaños, caballero”.