La Ciudad de Buenos Aires intimó a 11 famosos e influencers por haber promocionado sitios de apuestas ilegales

Los influencers están en la mira. El Gobierno porteño tomó esta semana una serie de medidas contra el juego clandestino online y la ludopatía infantil. Según pudo confirmar LA NACIÓN, la jurisdicción a cargo de Jorge Macri intimó a 11 famosos por identificarlos como promotores de plataformas de apuestas ilegales. Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro, y varios participantes del reality televisivo Gran Hermano, como Juliana “Furia” Scaglione, fueron algunas de las personalidades notificadas.

Las cifras despertaron alarmas: en la Argentina, tres de cada diez personas conoce a alguien de su entorno social afectado por la ludopatía y, según la consultora Opina Argentina, el 16% de los jóvenes del país reconoce que realiza apuestas online. “ La ludopatía infantil es una preocupación grave, un problema serio y tenemos que enfrentarlo poniendo en marcha una serie de medidas, poniendo eje en el control y la limitación. Es una batalla que vamos a seguir dando, porque con los chicos las apuestas no”, explicó Jorge Macri en diálogo con LA NACIÓN.

Morena Rial fue una de las notificadas Captura de TV/ América TV

“Desde la Ciudad bloqueamos sitios de apuestas ilegales y empezamos a intimar a comunicadores, influencers y líderes de opinión, que están promoviendo sitios de juegos online ilegales, o bien utilizando horarios que no corresponden a la publicidad. La principal preocupación son los más chicos, que ven ese tipo de contenido y caen en las trampas que tienen las apuestas escondidas en un juego”, señaló Macri para este medio.

La lista de famosos intimados

Se trata de personas que participan o están relacionadas de manera directa con el programa televisivo Gran Hermano: Romina Uhrig, Camila Lattanzio, Agostina Spinelli, Federico Farías, Juliana Scaglione, Emmanuel Vich y Williams López. Además, según la información de la Ciudad, se enviaron también cartas documento por promoción de juego ilegal a Florencia Peña, Flavio Azzaro, Florencia Vigna y Morena Rial.

“Se los intimó a que cesen con la promoción bajo apercibimiento de iniciarles las acciones legales por considerarlos partícipes de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación que dice: “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”, apuntaron distintos voceros del gobierno porteño.

Consultada por LA NACIÓN, la actriz Florencia Peña aseguró que hasta el momento “no recibió ninguna carta documento”, y agregó: “Poner el conflicto en nosotros me parece una estupidez. Las apuestas deportivas en el Mundial fueron furor, y las publicidades las hicieron grandes figuras del fútbol. Además, siempre que una figura hace una publicidad de ese estilo, se incluyen las leyendas: ‘Prohibido para menores de 18′ y ‘jugar con responsabilidad’. Me impactó mucho ver que esto está siendo un problema para los adolescentes. Me pregunto cómo controlan. Nosotros no nos podemos hacer cargo de este conflicto. La Ciudad tendría que tener más controles, en todo caso. No somos nosotros el problema”.

¿En qué consiste esta medida para contener la ludopatía infantil?

Desde Chicos.net aconsejan prestar atención a ciertos signos, que pueden dar cuenta de un uso excesivo de aplicaciones de apuestas como sentimientos de irritabilidad y ansiedad excesiva si se les solicita a los adolescentes que interrumpan su actividad con medios digitales. Otros indicios son la falta de interés en la escuela o eventos sociales.

Los especialistas coinciden en que la complejidad de la problemática reside en que los adolescentes tienen la posibilidad de acceder a poner dinero y a recibir o perderlo de manera totalmente remota y sin ningún tipo de control por parte de los adultos, simplemente desde su celular. Aunque se trata de una práctica prohibida para menores, los sitios ilegales cuentan con controles laxos y solo basta con que mientan con su edad al crear un usuario y comenzar a apostar.

¿Cuál es la diferencia entre los sitios de juegos legales y los ilegales?

Para acceder a los sitios de juego legales, de los que solo pueden participar adultos, se corroboran los datos del usuario. En cambio, los ilegales no constatan la información suministrada por los jugadores. En muchos casos, los adolescentes logran hacerse de un usuario directamente a través de un enlace de WhatsApp (en muchos casos acceden a través de los links que publicitan los influencers en sus redes), los chicos transfieren dinero por Mercado Pago y allí mismo reciben dinero si ganan.

El Gobierno porteño está llevando a cabo una auditoría más rigurosa de la oferta lúdica. Se trata de una estrategia que incluye varias medidas, entre ellas la baja de publicaciones en redes sociales y la revisión de parámetros destinados a proteger a los jugadores, con énfasis en los más chicos

Hace tiempo se debate sobre cómo regular a los generadores de contenido y sus servicios publicitarios. En el caso de los influencers que apuntan a compartir en redes sociales capturas de pantalla con chats que dejan ver sugerencias o recomendaciones hacia otros sitios, no son cuestiones que, por el momento, estén reguladas. El gobierno porteño, sin embargo, está evaluando cómo podría controlar ese tipo de acciones.

Es relevante tener en cuenta que los sitios legales de apuestas, regulados y controlados, operan con la extensión BET.AR. Si su dominio de internet no finaliza con esa extensión, significa que no está autorizado para operar en el país y, por lo tanto, no cuenta con los controles mencionados.