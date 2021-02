La confesión de Gastón Dalmau durante un vivo de Instagram: “No la puedo caretear”

El día del debut de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Candela Vetrano y Gastón Dalmau se juntaron en un vivo de Instagram para hacerle más amena la espera a todos sus fans.

Nervioso por el gran estreno, el actor confesó que había estado tomando un poco de alcohol, y entre risas y chistes reconoció estar un poco borracho, sin poder mantener la compostura durante la charla.

“Hola a todos. Estoy en vivo y me estaba tomando un trago”, dijo ni bien comenzó la transmisión, mientras esperaba que su amiga se conectara. Ni bien ingresó a la conversación, la actriz enseguida se dio cuenta de que su compañero había bebido un poco. “¿Estás copete?”, le preguntó.

“Quiero confesar que estoy un poco copete”, admitió él. “Estoy tomando hace un rato”, dijo y explicó que no había comido prácticamente nada en todo el día. “Por eso estás borracho”, analizó Vetrano.

Mientras hablaban sobre su participación en el reality de cocina, el tema de la bebida volvió a salir. “No estoy en pedo todavía... Falta un rato, falta un rato”, argumentó Dalmau. “Cuando me dijiste que habías empezado a tomar hace un rato, yo pensé que ibas a estar un poquito más sobrio”, respondió la actriz entre risas.

“No la puedo caretear, eso es lo peor” , volvió a manifestar el ex Casi Ángeles. “Estoy tratando de mantener la compostura y me está costando un huevo”, agregó.

Durante la charla, las estrellas del éxito de Cris Morena también contaron cómo era participar de un reality, siendo ellos mismos. “Por más que uno al principio actúe un poco, a la larga la personalidad sale a la luz, porque son muchas horas con la cámara”, aseguró ella, y él la respaldó. “Aparece esa parte de ‘yo también me enojo’. Te defiendo un plato, no me lo destrates demasiado”, acotó Dalmau.

