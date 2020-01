¿En retirada? Jennifer Lopez asegura que sueña con "tener otro tipo de vida"

La artista reveló que planea cambiar su vida por completo en el futuro Crédito: Agencias

Jennifer Lopez está en un gran momento profesional: causó sensación con su protagónico en la película Estafadoras de Wall Street, sigue avanzando a paso firme con su carrera musical y, a los 50 años, se roba muchos suspiros cada vez que luce su espléndida figura. Sin embargo, la artista sueña con otro tipo de vida, bastante alejando del propuesto por Hollywood. "Me gustaría vivir en un lugar alejado, donde pueda hacer cosas cotidianas. Fantaseo con eso", le confesó a la revista Vanity Fair recientemente.

La actriz y cantante tiene una vida que nunca imaginó que podría tener: vive en una lujosa casa, viaja alrededor del mundo por trabajo, es una gran aficionada de moda y lo demuestra en cada alfombra roja, y además disfruta de un pasional noviazgo con Alex Rodríguez, el exbeisbolista con quien está comprometida. A su vez, es una madre orgullosa de sus mellizos, y comparte la crianza de ellos con su exesposo, Marc Antonthy.

"Muchos días todavía me sucede que no puedo creer las oportunidades que tuve. Hay recuerdos que hacen estallar mi corazón de emoción: la primera vez que me senté en el cine y me vi en la pantalla, miré a mi familia, y empecé a llorar", reveló conmovida en la entrevista al medio norteamericano. Además aseguró que la actuación es el verdadero "amor de su vida", incluso más que el canto y el baile.

Cuando fue consultada sobre cuáles eran sus sueños a futuro, la artista sorprendió al responder que le gustaría volver a tener una vida de bajo perfil dentro de unos años: "Me encantaría vivir en otro lugar que no sea Estados Unidos, por ejemplo en un pequeño pueblo de Italia, o en Bali". Lopez comentó que los motivos por los que cambiaría rotundamente su vida recaen en sus ganas de recuperar las actividades más comunes y cotidianas de cuando no era famosa.

"Quisiera encontrar otra vida donde todo sea un poco más simple, poder andar en bicicleta, comprar pan y ponerlo en mi canasta; luego ir a casa y ponerle mermelada y simplemente comer. Poder sentarme en una mecedora y disfrutar de ese momento sin nada más en mi mente", relató.

Cabe agregar que Lopez fue nominada como mejor actriz de reparto en los Globo de Oro por su interpretación de Ramona, su personaje en Estafadoras de Wall Street, pero no resultó ganadora. Y como si esto fuera poco, tampoco obtuvo ninguna nominación en los Oscar 2020. Quizá la desilusión por no obtener ningún reconocimiento por su trabajo esté relacionada con su deseo de alejarse del mundo de Hollywood en el futuro.

Mala suerte: la película que rechazó y ganó un Oscar

En la misma entrevista, que la tuvo como uno de los personajes de tapa por el aniversario de la revista Vanity Fair, Lopez reveló que hasta el día de hoy se arrepiente de no haber aceptado la propuesta de protagonizar la película Infidelidad, en 2002.

"En aquél momento me ofrecieron ser la coprotagonista junto a Richard Gere en esa película. Leí el guion y sentí que no era para mí. Debería haber seguido mi presentimiento de que Adrian lyne -el director del film que también dirigió Atracción Fatal y Propuesta indecente- iba a hacer una obra maestra", explicó la artista. Luego de que ella rechazara el papel, la elegida fue Diane Lane, quien ganó un Oscar por su interpretación al año siguiente.

"Obviamente Diane era perfecta para el personaje. Estaba destinada a ser ella, pero cuando pienso en que rechacé ese papel realmente me arrepiento", agregó Lopez. Durante ese año, la cantante protagonizó otras dos películas: Nunca Más (Enough) y la exitosa comedia romántica Sueño de amor (Maid in Manhattan), al tiempo que en paralelo lanzó su álbum This Is Me, que fue un éxito en ventas.